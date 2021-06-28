Абитазим (Abitazim) (545898) - инструкция по применению ATC-классификация
Абитазим инструкция по применению
Состав
действующее вещество: цефтазидим;
1 флакон содержит цефтазидима пентагидрата 1,164 г, что эквивалентно цефтазидиму 1 г;
вспомогательное вещество: натрия безводный карбонат.
Лекарственная форма
Порошок для инъекций.
Основные физико-химические свойства: белый или бледно-желтый порошок.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного использования. Остальные бета-лактамные антибиотики. Цефалоспорины III поколения. Цефтазидим. Код ATX J01D D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цефтазидим — бактерицидный цефалоспориновый антибиотик, механизм действия которого связан с нарушением синтеза стенок бактериальной клетки. Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и может изменяться со временем, а для отдельных штаммов может отличаться существенно. Желательно использовать местные (локальные) данные по чувствительности к антибиотику и данные о распространении микроорганизмов, продуцирующих бета-лактамазы с расширенным спектром действия, особенно при лечении тяжелых инфекций. Чувствительные микроорганизмы.
Грамположительные аэробы: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae.
Грамнегативные аэробы: Citrobacter koseri, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus spp., Providencia spp., Pasteurella multocida.
Штаммы с возможной приобретенной резистентностью.
Грамнегативные аэробы: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella spp., Pseudomonas aer.
Грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumonia, Viridans group streptococcus.
Грамположительные анаэробы: Clostridium perfringens, Peptococcus spp., Peptosteptococcus spp.
Грамнегативные анаэробы: Fusobacterium spp. Нечувствительные микроорганизмы.
Грамположительные аэробы: Enterococcus spp., включая E. faecalis и E. faecium, Listeria spp.
Грамположительные анаэробы: Clostridium difficile.
Грамотрицательные анаэробы: Bacteroides spp., включая B. fragilis.
Другие: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp.
Фармакокинетика.
У пациентов после внутримышечной инъекции 500 мг и 1 г быстро достигаются средние пиковые концентрации 18 мг/л и 37 мг/л соответственно. Через 5 минут после в/в болюсного введения 500 мг, 1 г или 2 г в сыворотке крови достигаются концентрации в среднем 46 мг/л, 87 мг/л или 170 мг/л соответственно. Терапевтически эффективные концентрации остаются в сыворотке крови даже через 8–12 ч после внутривенного и внутримышечного введения. Связывание с белками плазмы крови составляет около 10%. Концентрация цефтазидима, превышающая МИК для большинства распространенных патогенных микроорганизмов, достигается в таких тканях и средах, как кости, сердце, желчь, мокрота, внутриглазная, синовиальная, плевральная и перитонеальная жидкости.
Цефтазидим быстро проникает через плаценту и в грудное молоко. Лекарственное средство плохо проникает сквозь невредимый гематоэнцефалический барьер, при отсутствии воспаления концентрация в ЦНС невелика. Однако при воспалении мозговых оболочек концентрация цефтазидима в ЦНС составляет 4–20 мг/л и выше, что соответствует уровню его терапевтической концентрации. Цефтазидим не метаболизируется в организме. После парентерального введения достигается высокая и стойкая концентрация цефтазидима в сыворотке крови. Период полувыведения составляет около 2 часов. Лекарственное средство выводится в неизмененном состоянии в активной форме с мочой путем гломерулярной фильтрации; около 80–90% дозы выводится с мочой в течение 24 часов. У пациентов с нарушением функции почек элиминация цефтазидима снижается, поэтому дозу следует снижать. Меньше 1% лекарственного средства выводится с желчью, что значительно ограничивает количество попадающего в кишечник лекарственного средства.
Показания
Лечение приведенных ниже инфекций у взрослых и детей, включая новорожденных:
внутрибольничная пневмония;
инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом;
бактериальный менингит;
хронический средний отит;
злокачественный внешний отит;
осложненные инфекции мочевыводящих путей;
осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
осложненные инфекции брюшной полости;
инфекции костей и суставов;
перитонит, связанный с проведением диализа у больных, находящихся на непрерывном амбулаторном перитонеальном диализе.
Лечение бактериемии, возникающей у пациентов в результате любой из приведенных выше инфекций.
Цефтазидим можно применять для лечения больных с нейтропенией и лихорадкой, возникающих в результате бактериальной инфекции.
Цефтазидим можно использовать для профилактики инфекций мочевыводящих путей при операциях на предстательной железе (трансуретральная резекция).
При назначении цефтазидима следует учитывать его антибактериальный спектр, направленный главным образом против грамотрицательных аэробов (см. разделы «Фармакологические свойства» и «Особенности применения»).
Цефтазидим следует применять с другими антибактериальными средствами, если ожидается, что ряд микроорганизмов, вызвавших инфекцию, не подпадают под спектр действия цефтазидима. Назначать лекарственное средство следует согласно существующим официальным рекомендациям по назначению антибактериальных средств.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к цефтазидиму или другим компонентам лекарственного средства.
Повышенная чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам.
Наличие в анамнезе тяжелой гиперчувствительности (например, анафилактические реакции) к другим бета-лактамным антибиотикам (пенициллины, монобактамы и карбапенемы).
Особенности применения
Как и при применении других бета-лактамных антибиотиков, сообщалось о тяжелых и порой летальных реакциях гиперчувствительности. При тяжелых реакциях гиперчувствительности лечение цефтазидимом следует немедленно прекратить и принять соответствующие неотложные меры.
Перед началом лечения следует определить у пациента наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности к цефтазидиму, цефалоспориновым антибиотикам или другим бета-лактамным антибиотикам. С осторожностью необходимо назначать лекарственное средство пациентам, у которых были тяжелые реакции гиперчувствительности на другие бета-лактамные антибиотики.
Цефтазидим обладает ограниченным спектром антибактериальной активности. Он не является приемлемым средством для монотерапии некоторых типов инфекций, пока не установлено, что возбудитель болезни чувствителен к лечению цефтазидимом, или существует большая вероятность того, что возможный возбудитель будет чувствительным к лечению цефтазидимом. Это особенно важно, когда решается вопрос лечения пациентов с бактериемией, бактериальным менингитом, инфекциями кожи и мягких тканей и инфекциями костей и суставов. Кроме того, цефтазидим чувствителен к гидролизу некоторыми бета-лактамазами с расширенным спектром действия. Поэтому при выборе цефтазидима для лечения следует учитывать информацию о распространении микроорганизмов, продуцирующих бета-лактамазы с расширенным спектром действия. Одновременное лечение высокими дозами цефалоспоринов и нефротоксическими лекарственными средствами, такими как аминогликозиды или сильнодействующие диуретики (например, фуросемид) может неблагоприятно влиять на функцию почек. Опыт клинического применения цефтазидима показал, что при соблюдении рекомендуемой дозировки это явление маловероятно. Нет данных, что цефтазидим оказывает неблагоприятное влияние на функцию почек в обычных терапевтических дозах.
Цефтазидим выводится почками, поэтому дозу следует снижать в соответствии со степенью поражения почек. Сообщалось о случаях неврологических осложнений, когда доза не была соответственно уменьшена (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Побочные реакции»).
Как и при применении других антибиотиков широкого спектра действия, длительное лечение Абитазимом может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов (например, Candida, Enterococci); в этом случае может потребоваться прекращение лечения или принятие других необходимых мер. Очень важно постоянно контролировать состояние больного. При применении антибиотиков сообщалось о случаях псевдомембранозного колита, что может быть разной степени тяжести — от легкой до угрожающей жизни. Поэтому важно учесть установление этого диагноза у пациентов, у которых возникла диарея во время или после применения антибиотика. При длительной и значительной диарее или у пациента возникают абдоминальные спазмы, лечение следует немедленно прекратить, провести дальнейшее обследование пациента и при необходимости назначить специфическое лечение Clostridium difficile. Не следует назначать лекарственные средства, замедляющие перистальтику кишечника. Как и при применении других цефалоспоринов и пенициллинов широкого спектра действия некоторые ранее чувствительны штаммы Enterobacter spp. и Serratia spp. могут стать резистентными при лечении цефтазидимом. В таких случаях следует периодически проводить исследования на чувствительность. Важная информация о вспомогательных веществах.
Абитазим содержит в своем составе натрий (1 флакон с 1 г цефтазидима содержит 52,44 мг (2,28 ммоль) натрия), что следует учитывать при лечении пациентов, находящихся на диете с контролируемым содержанием натрия.
Способ применения и дозы
Таблица 1
Взрослые и дети с массой тела ≥ 40 кг
|Интермитирующее введение
|Инфекция
|Вводимая доза
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|100–150 мг/кг массы тела/сут каждые 8 часов, максимально до 9 г/сут1
|фебрильная нейтропения
|2 г каждые 8 часов
|внутрибольничная пневмония
|бактериальный менингит
|бактериемия*
|инфекции костей и суставов
|1–2 г каждые 8 часов
|осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|осложненные инфекции мочевыводящих путей
|1–2 г каждые 8 или 12 часов
|профилактика инфекций мочевыводящих путей при операциях на предстательной железе (трансуретральная резекция)
|1 г во время индукции в анестезию и вторая доза в момент удаления катетера
|хронический средний отит
|1–2 г каждые 8 часов
|злокачественный внешний отит
|Постоянная инфузия
|Инфекция
|Вводимая доза
|фебрильная нейтропения
|Вводится погрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 4 - 6 г каждые 24 часа1
|внутрибольничная пневмония
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|бактериальный менингит
|бактериемия*
|инфекции костей и суставов
|осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|1 У взрослых пациентов с нормальной функцией почек применение 9 г/сут не приводило к побочным реакциям.
*Если это ассоциируется или подозрение на ассоциирование с инфекциями, приведенными в разделе «Показания».
Таблица 2
Дети < 40 кг
|Младенцы и дети в возрасте старше 2 месяцев и массой тела <40 кг
|Инфекция
|Обычная доза
|Интермитирующее введение
|осложненные инфекции мочевыводящих путей
|100–150 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема, максимально 6 г/сут
|хронический средний отит
|злокачественный внешний отит
|нейтропения у детей
|150 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема, максимально 6 г в сутки
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|бактериальный менингит
|бактериемия *
|инфекции костей и суставов
|100–150 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема, максимально 6 г/сут
|осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|Постоянная инфузия
|фебрильная нейтропения
|Вводится нагрузочная доза 60–100 мг/кг массы тела с последующим постоянным инфузионным введением 100–200 мг/кг массы тела в сутки, максимально до 6 г в сутки
|внутрибольничная пневмония
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|бактериальный менингит
|бактериемия*
|инфекции костей и суставов
|сложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|Младенцы и дети в возрасте ≤2 месяца
|Инфекция
|Обычная доза
|Інтермітуюче введення
|Большинство инфекций
|25–60 мг/кг массы тела/сутки в 2 приема1
|1 У младенцев и детей в возрасте ≤ 2 месяцев период полувыведения из плазмы крови может быть в 2–3 раза больше, чем у взрослых
*Если это ассоциируется или подозрение на ассоциирование с инфекциями, приведенными в разделе «Показания».
Дети.
Безопасность и эффективность применения Абитазима путем постоянной инфузии для младенцев и детей в возрасте ≤ 2 месяцев не установлены.
Пациенты пожилого возраста.
Учитывая снижение клиренса цефтазидима, для больных пожилого возраста, имеющих острые инфекции, суточная доза обычно не должна превышать 3 г, особенно для пациентов от 80 лет.
Печеночная недостаточность.
Необходимости изменения дозировки для больных с легкой и умеренной печеночной недостаточностью нет. Клинических исследований с участием больных с тяжелой печеночной недостаточностью не проводилось. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.
Почечная недостаточность.
Цефтазидим выводится почками в неизмененном состоянии, поэтому пациентам с нарушением функции почек дозу следует снизить.
Начальная погрузочная доза должна составлять 1 г. Определение поддерживающей дозы должно базироваться на клиренсе креатинина.
Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности – интермиттирующее введение.
Таблица 3
Взрослые и дети с массой тела ≥ 40 кг.
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Приблизительный уровень креатинина в плазме крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Рекомендованная одноразовая доза цефтазидима, г
|Частота дозирования, часы
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|1
|12
|30–16
|200–350 (2,3–4)
|1
|24
|15–6
|350–500 (4–5,6)
|0,5
|24
|<5
|500 (> 5,6)
|0,5
|48
Пациентам с тяжелыми инфекциями однократную дозу можно увеличить на 50% или соответственно увеличить частоту введения. Таким пациентам рекомендуется контролировать уровень цефтазидима в сыворотке крови.
У детей клиренс креатинина следует откорректировать в соответствии с площадью поверхности тела или массой тела.
Таблица 4
Дети с массой тела < 40 кг
|Клиренс креатинина, мл/мин**
|Приблизительный уровень креатинина* в плазме крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Рекомендуемая индивидуальная доза, мг/кг массы тела
|Частота дозирования, години
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|25
|12
|30–16
|200–350 (2,3–4)
|25
|24
|15–6
|350–500 (4–5,6)
|12,5
|24
|< 5
|500 (> 5,6)
|12,5
|48
* Уровень креатинина в сыворотке крови, рассчитанный в соответствии с рекомендациями, и который может точно не соответствовать уровню уменьшения функции почек у всех пациентов с почечной недостаточностью. ** Клиренс креатинина, рассчитанный на основе площади поверхности тела или определенный.
Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения лекарственного средства.
Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности – постоянная инфузия.
Таблица 5
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг.
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Приблизительный уровень креатинина в плазме крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Частота дозирования, часы
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 1 - 3 г каждые 24 часа.
|30–16
|200–350 (2,3–4)
|Вводится нагрузочная доза 2 г с последующим постоянным инфузионным введением 1 г каждые 24 часа
|≤ 15
|350 (>4)
|Не исследовалось
Выбор дозы следует проводить с осторожностью. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения.
Дети с массой тела <40 кг.
Безопасность и эффективность применения лекарственного средства Абитазим путем постоянной инфузии детям, масса тела которых < 40 кг, с нарушениями функции почек не установлены. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение за эффективностью и безопасностью применения лекарственного средства.
Если детям с нарушениями функции почек необходимо применять цефтазидим путем постоянной внутривенной инфузии, следует скорректировать клиренс креатинина в соответствии с площадью тела тела или массой тела.
Гемодиализ.
Период полувыведения цефтазидима из сыворотки крови во время гемодиализа составляет от 3 до 5 часов.
После каждого сеанса гемодиализа следует вводить поддерживающую дозу цефтазидима, рекомендуемую в таблицах 6–7, приведенных ниже.
Перитонеальный диализ.
Цефтазидим можно применять при перитонеальном диализе в обычном режиме и длительном амбулаторном перитонеальном диализе.
Кроме внутривенного применения, цефтазидим можно включать в диализную жидкость (обычно от 125 мг до 250 мг на 2 л диализного раствора).
Для пациентов с почечной недостаточностью, которым проводится длительный артериовенозный гемодиализ или высокопоточная гемофильтрация в отделениях интенсивной терапии, рекомендуемая доза составляет 1 г/сут в виде однократной дозы или в несколько приемов. Для низкотекущей гемофильтрации следует применять дозы как при нарушении функции почек. Пациентам, которым проводится веновенозная гемофильтрация и веновенозный гемодиализ, рекомендации по дозировке приведены в таблицах 6–7.
Таблица 6
Рекомендации по дозировке цефтазидима пациентам, которым проводится длительная веновенозная гемофильтрация.
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин)
|Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации (мл/мин)а
|5
|16,7
|33,3
|50
|0
|250
|250
|500
|500
|5
|250
|250
|500
|500
|10
|250
|500
|500
|750
|15
|250
|500
|500
|750
|20
|500
|500
|500
|750
аПоддерживающую дозу следует вводить каждые 12 часов.
Таблица 7
Рекомендации по дозировке цефтазидима пациентам, которым проводится длительный веновенозный гемодиализ
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин)
|Поддерживающая доза (мг) для диализата при скорости потока (мл/мин)а
|1 л/ч
|2 л/ч
|Скорость ультрафильтрации (л/час)
|Скорость ультрафильтрации (л/час)
|0,5
|1
|2
|0,5
|1
|2
|0
|500
|500
|500
|500
|500
|750
|5
|500
|500
|750
|500
|500
|750
|10
|500
|500
|750
|500
|750
|1000
|15
|500
|750
|750
|750
|750
|1000
|20
|750
|750
|1000
|750
|750
|1000
аПоддерживающую дозу следует вводить каждые 12 часов.
Введение.
Абитазим следует вводить инъекционно или инфузионно или путем глубокой внутримышечной инъекции. Рекомендуемыми участками для внутримышечного введения являются верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы или латеральная часть бедра. Растворы цефтазидима можно вводить непосредственно в вену или систему для внутривенных инфузий, если пациент получает жидкости парентерально.
Доза зависит от тяжести заболевания, чувствительности, локализации и типа инфекции, а также возраста и функции почек пациента.
Инструкция по приготовлению раствора.
Абитазим совместим с большинством растворов для внутривенного введения. Однако не следует применять в качестве растворителя бикарбонат натрия для инъекций (см. раздел «Несовместимость»). Флаконы производятся под пониженным давлением. По мере растворения лекарственного средства выделяется диоксид углерода и давление во флаконе увеличивается. Небольшие пузырьки диоксида углерода в растворенном лекарственном средстве можно не учитывать.
Таблица 8
|Вводимая доза
|Необходимое количество растворителя (мл)
|Приблизительная концентрация (мг/мл)
|1 г
|Внутримышечно Внутривенный болюс Внутривенная инфузия
3
10
50*
260
90
20
Примечание. Растворение для приготовления внутривенной инфузии следует проводить в два этапа (см. ниже).
Цвет раствора варьирует от светло-желтого до янтарного в зависимости от концентрации, растворителя и условий хранения.
При соблюдении рекомендаций действие лекарственного средства зависит от вариаций его окраски.
Цефтазидим в концентрациях от 1 до 40 мг/мл совместим со следующими растворами: 0,9% раствор натрия хлорида; М/6 раствор лактата натрия; раствор Хартмана; 5% раствор глюкозы; 0,225% раствор хлорида натрия и 5% раствор глюкозы; 0,45% раствор хлорида натрия и 5% раствор глюкозы; 0,9% раствор хлорида натрия и 5% раствор глюкозы; 0,18% раствор хлорида натрия и 4% раствор глюкозы; 10% раствор глюкозы; 10% раствор глюкозы 40 и 0,9% раствор хлорида натрия; 10% раствор глюкозы 40 и 5% раствор глюкозы; 6% раствор декстрана 70 и 0,9% раствор хлорида натрия; 6% раствор декстрана 70 и 5% раствор глюкозы.
Цефтазидим в концентрациях от 0,05 до 0,25 мг/мл совместим с жидкостью для интраперитонеального диализа (лактатом).
Цефтазидим для внутримышечного введения можно растворять в 0,5% или 1% растворе гидрохлорида лидокаина.
Эффективность лекарственных средств сохраняется при смешивании цефтазидима в дозе 4 мг/мл со следующими веществами: гидрокортизон (гидрокортизона натрия фосфат) 1 мг/мл в 0,9% растворе хлорида натрия для инъекций или 0,5% растворе глюкозы; цефуроксим (цефуроксим натрия) 3 мг/мл в 0,9% растворе хлорида натрия для инъекций; клоксациллин (клоксациллин натрия) 4 мг/мл в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций; гепарин 10 МЕ/мл или 50 МЕ/мл в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций; калия хлорид 10 мэкв/л или 40 мекв/л в 0,9% растворе хлорида натрия для инъекций.
Содержимое флакона Абитазим 1 г, растворенный в 3 мл воды для инъекций, можно добавить в количестве 1,5 мл к раствору метронидазола (500 мг в 100 мл), при этом оба лекарственных средства сохраняют свою активность.
Приготовление растворов для внутримышечной или внутривенной болюсной инъекции:
1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести рекомендуемый объем растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного раствора.
3. Перевернуть флакон. При полностью введенном поршне шприца вставить иглу во флакон. Набрать весь раствор в шприц, при этом игла должна быть в растворе. На маленькие пузырьки углекислого газа можно не учитывать.
Приготовление растворов для внутривенной инфузии (флакон 1 г) в 2 этапа:
1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести 10 мл растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного раствора.
3. Не вставлять иглу для воздуха до полного растворения лекарственного средства. Вставить иглу для воздуха через крышку во флакон для ослабления внутреннего давления во флаконе.
4. Добавить полученный раствор в систему для внутривенной инфузии, создав общий объем раствора не менее 50 мл и использовать для внутривенной инфузии в течение 15–30 мин.
Примечание. Чтобы обеспечить стерильность лекарственного средства очень важно не вставлять иглу для воздуха через крышку до полного растворения лекарственного средства.
Готовый раствор можно хранить в течение 24 ч при температуре не выше 25 °С или в течение 7 дней при 4 °С.
Дети
Применять детям с первых дней жизни.
Побочные реакции
Побочные реакции были классифицированы по частоте их возникновения – от очень частых до нечастых, а также по органам и системам: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 и <1/10); нечасто (≥1/1000 и <1/100); редко (≥1/10000 и <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии
Нечасто кандидоз (включая вагинит и кандидозный стоматит).
Со стороны крови и лимфатической системы
Часто – эозинофилия и тромбоцитоз.
Нечасто – лейкопения, нейтропения и тромбоцитопения.
Частота неизвестна – лимфоцитоз, гемолитическая анемия и агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы
Частота неизвестна – анафилаксия (включая бронхоспазм и/или артериальную гипотензию).
Со стороны нервной системы
Нечасто – головокружение, головные боли.
Частота неизвестна – парестезии.
Сообщалось о случаях неврологических осложнений, таких как тремор, миоклония, судороги, энцефалопатия и кома, у больных с почечной недостаточностью, для которых доза цефтазидима не была соответственно снижена.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Часто – флебит или тромбофлебит в месте введения лекарственного средства.
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Часто – диарея.
Нечасто – тошнота, рвота, боль в животе и колиты.
Как и при применении других цефалоспоринов, колит может быть связан с Clostridium difficile и может проявляться в виде псевдомембранозного колита (см. раздел «Особенности применения»).
Частота неизвестна – нарушение вкуса.
Со стороны почек и мочевыделительной системы
Нечасто – транзиторное повышение уровня мочевины в крови.
Очень редко – интерстициальный нефрит, ОПН.
Со стороны печени и желчевыводящих путей
Часто – транзиторное повышение уровня одного или нескольких печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, ЛДГ, ГГТ, щелочная фосфатаза).
Частота неизвестна – желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Часто – макулопапулезная сыпь или крапивница.
Нечасто – зуд.
Частота неизвестна – ангионевротический отек, полиморфная эритема, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Общие расстройства и реакции в месте введения
Часто – боль и/или воспаление в месте внутримышечной инъекции.
Нечасто – горячка.
Лабораторные показатели
Часто – положительный тест Кумбса.
Нечасто – как и при применении других цефалоспоринов, иногда наблюдалось транзиторное повышение уровня мочевины крови, азота мочевины крови и/или креатинина в сыворотке крови. Положительная реакция Кумбса наблюдается примерно у 5% пациентов, что может оказывать влияние на определение группы крови.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
Готовый раствор можно хранить в течение 24 ч при температуре не выше 25 °С или в течение 7 дней при 4 °С.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 г порошка во флаконе, по 1 или 10 флаконов в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
АЦС ДОБФОР С.П.А.