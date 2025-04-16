Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
2762,82
Экономия при брони: -145,97 грн
2616,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
1385,74
Экономия при брони: -77,32 грн
1308,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
2696,18
Экономия при брони: -120,12 грн
2576,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
2700,59
Экономия при брони: -123,54 грн
2577,05 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3201,00 грн