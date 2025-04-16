Николаев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3297,18
Экономия при брони: -123,13 грн
3174,05 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
1381,79
Экономия при брони: -78,34 грн
1303,45 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
2775,24
Экономия при брони: -188,24 грн
2587,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3302,97
Экономия при брони: -189,61 грн
3113,36 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3312,18
Экономия при брони: -138,13 грн
3174,05 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
2637,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
3190,10 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Абитазим порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Mistral Capital Management
2799,64
Экономия при брони: -182,79 грн
2616,85 грн