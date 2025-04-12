Различные препараты

Желудочный сбор №3 (Species stomachicae № 3)

2 препаратаНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
Желудочный сбор №3
Желудочный сбор №3
Сбор пачка 75 г с внутренним пакетом №1
Martin Bauer Group
от 30,00 грн
в 179 аптеках
Найти в аптеках
Желудочный сбор №3
Желудочный сбор №3
Сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
от 23,25 грн
в 95 аптеках
Найти в аптеках
Цены в Киев
от 23,25 грн
Найти все в аптеках
Инструкция указана для Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г с внутренним пакетом №1

Желудочный сбор №3 инструкция по применению

Инструкция указана для Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г с внутренним пакетом №1

Состав

действующие вещества: 1 г сбора содержит крушины коры (Frangulae cortex) 300 мг, крапивы листья (Urticae folia) 300 мг, мяты перечной листья (Menthae piperitae folia) 200 мг, валерианы корневищ с корнями (Valerianae rhizomata cum radicibus) 100 мг, аира корневищ (Calami rhizomata) 100 мг.

Лекарственная форма

Сбор.

Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков темно-зеленого, серо-бурого, темно-бурого цвета с оранжевыми и желтовато-белыми включениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.

Код АТС А16А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Биологически активные вещества сбора вызывают раздражение рецепторов слизистой оболочки желудка и кишечника, что обуславливает регулирующее влияние на функции, в том числе моторику, указанных отделов желудочно-кишечного тракта; оказывают легкое слабительное, спазмолитическое, седативное, противовоспалительное, желчегонное действие.

Показания

Спазмы желудочно-кишечного тракта, хронические гастриты и холециститы, дискинезии желчных путей, запоры — в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Бронхиальная астма, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, синдром «острого» живота, аппендицит, острый гастроэнтероколит, другие воспалительные процессы брюшной полости, желудка, кишечника; повышенная кислотность желудочного сока, кишечная непроходимость; язвенный колит; кровотечения желудочно-кишечные, маточные (не связанные с менструальным циклом), острые лихорадочные состояния, депрессия и другие заболевания, сопровождающиеся угнетением деятельности центральной нервной системы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно снижение эффективности антацидов, блокаторов Н2-рецепторов (ранитидина, фамотидина).

Способ применения и дозы

1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать до процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 2 раза в день за 15–20 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по ½ стакана, детям в возрасте 12–14 лет — по ⅓ стакана. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Применять в теплом виде 2 раза в день за 15–20 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 стакану, детям в возрасте 12–14 лет — по ½ стакана.

Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.

Курс лечения — 20–25 дней. Повторные курсы проводить после 10–12-дневного перерыва.

Дети

Препарат применять детям в возрасте старше 12 лет по назначению врача.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т.ч. крапивница, сыпь и отек кожи, зуд, гиперемия, контактный дерматит). Возможно возникновение коликообразной боли в животе, нарушение функции кишечника, изжоги, тошноты, брадикардии, аритмии, угнетение эмоциональных реакций, психической депрессии, головной боли, тревожности. При гиперчувствительности к валериане корневищ с корнями возможно нарушение сна и проявление противоположного возбуждающего эффекта. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 75 г в пачках с внутренним пакетом;

по 1,5 г в фильтр-пакете; по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.

Характеристики
Производитель
Martin Bauer Group
Форма выпуска
Сбор
Условия продажи
Без рецепта
Вес
75 г
ATC-группа
Регистрация
UA/6056/01/01 от 10.11.2016