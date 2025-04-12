1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать до процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 2 раза в день за 15–20 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по ½ стакана, детям в возрасте 12–14 лет — по ⅓ стакана. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Применять в теплом виде 2 раза в день за 15–20 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 стакану, детям в возрасте 12–14 лет — по ½ стакана.

Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.

Курс лечения — 20–25 дней. Повторные курсы проводить после 10–12-дневного перерыва.