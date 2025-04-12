Желудочный сбор №3 (Species stomachicae № 3)
Желудочный сбор №3 инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г сбора содержит крушины коры (Frangulae cortex) 300 мг, крапивы листья (Urticae folia) 300 мг, мяты перечной листья (Menthae piperitae folia) 200 мг, валерианы корневищ с корнями (Valerianae rhizomata cum radicibus) 100 мг, аира корневищ (Calami rhizomata) 100 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков темно-зеленого, серо-бурого, темно-бурого цвета с оранжевыми и желтовато-белыми включениями.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.
Код АТС А16А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биологически активные вещества сбора вызывают раздражение рецепторов слизистой оболочки желудка и кишечника, что обуславливает регулирующее влияние на функции, в том числе моторику, указанных отделов желудочно-кишечного тракта; оказывают легкое слабительное, спазмолитическое, седативное, противовоспалительное, желчегонное действие.
Показания
Спазмы желудочно-кишечного тракта, хронические гастриты и холециститы, дискинезии желчных путей, запоры — в составе комплексной терапии.
Противопоказания
Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Бронхиальная астма, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, синдром «острого» живота, аппендицит, острый гастроэнтероколит, другие воспалительные процессы брюшной полости, желудка, кишечника; повышенная кислотность желудочного сока, кишечная непроходимость; язвенный колит; кровотечения желудочно-кишечные, маточные (не связанные с менструальным циклом), острые лихорадочные состояния, депрессия и другие заболевания, сопровождающиеся угнетением деятельности центральной нервной системы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно снижение эффективности антацидов, блокаторов Н2-рецепторов (ранитидина, фамотидина).
Способ применения и дозы
1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать до процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 2 раза в день за 15–20 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по ½ стакана, детям в возрасте 12–14 лет — по ⅓ стакана. Перед применением настой взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Применять в теплом виде 2 раза в день за 15–20 мин до еды: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 стакану, детям в возрасте 12–14 лет — по ½ стакана.
Приготовленный настой хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.
Курс лечения — 20–25 дней. Повторные курсы проводить после 10–12-дневного перерыва.
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 12 лет по назначению врача.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (в т.ч. крапивница, сыпь и отек кожи, зуд, гиперемия, контактный дерматит). Возможно возникновение коликообразной боли в животе, нарушение функции кишечника, изжоги, тошноты, брадикардии, аритмии, угнетение эмоциональных реакций, психической депрессии, головной боли, тревожности. При гиперчувствительности к валериане корневищ с корнями возможно нарушение сна и проявление противоположного возбуждающего эффекта. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 75 г в пачках с внутренним пакетом;
по 1,5 г в фильтр-пакете; по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО «Лектравы».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.