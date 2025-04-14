Желудочный сбор №3 (Species stomachicae № 3)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,65
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,78
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group