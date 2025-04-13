Желудочный сбор №3 (Species stomachicae № 3)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,54
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,61
Экономия при брони: -2,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
54,05
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,19
Экономия при брони: -2,03 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,73
Экономия при брони: -2,46 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
49,31
Экономия при брони: -1,48 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,42
Экономия при брони: -1,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,44
Экономия при брони: -1,63 грн
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
54,96
Экономия при брони: -1,65 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,91
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group