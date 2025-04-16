Желудочный сбор №3 (Species stomachicae № 3)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
52,32
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,11
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
52,38
Экономия при брони: -2,81 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,56
Экономия при брони: -5,34 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,77
Экономия при брони: -3,14 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Мира, 46-А
5.6 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
8.2 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Желудочный сбор №3 сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервис
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
8.7 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
52,97
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
Желудочный сбор №3 сбор пачка 75 г №1
Martin Bauer Group