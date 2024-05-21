Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обменаАтримин нео (Atrimin neo)

Атримин нео (Atrimin neo) (430117) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Диагнозы
Атримин нео (Atrimin neo)
Цена в городе Киев
от 265,51 грн
Без рецепта
30 шт от 265,51 грн
В наличии в 282 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена