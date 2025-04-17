Атримин нео (Atrimin neo)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
405,27
Экономия при брони: -43,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
415,08
Экономия при брони: -53,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
415,90
Экономия при брони: -42,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
415,90
Экономия при брони: -42,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
409,10
Экономия при брони: -47,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
418,54
Экономия при брони: -57,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
408,29
Экономия при брони: -48,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
273,89
Экономия при брони: -34,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
415,90
Экономия при брони: -42,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
279,31
Экономия при брони: -45,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
270,89
Экономия при брони: -37,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
405,10
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
405,30
Экономия при брони: -32,20 грн