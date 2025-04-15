Атримин нео (Atrimin neo)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
376,81
Экономия при брони: -15,05 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
415,40
Экономия при брони: -48,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
405,10
Экономия при брони: -38,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
415,67
Экономия при брони: -65,62 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
397,60
Экономия при брони: -30,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
405,10
Экономия при брони: -38,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
415,40
Экономия при брони: -48,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
415,40
Экономия при брони: -48,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
415,40
Экономия при брони: -48,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн