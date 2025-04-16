Атримин нео (Atrimin neo)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
276,43
Экономия при брони: -59,27 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
412,53
Экономия при брони: -20,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
411,96
Экономия при брони: -50,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
410,67
Экономия при брони: -25,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
413,08
Экономия при брони: -28,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
410,06
Экономия при брони: -25,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
408,96
Экономия при брони: -45,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
413,95
Экономия при брони: -84,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
343,99
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
411,00
Экономия при брони: -46,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Атримин Нео капсулы №30
Бовиос Фарм
393,30 грн