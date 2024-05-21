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Батончик-мюсли Здоровый перекус (Muesli bar Healthy snack) (409456) - инструкция по применению Диетические добавки

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Батончик-мюсли Здоровый перекус (Muesli bar Healthy snack)
Цена в городе Киев
от 11,54 грн
Без рецепта
1 шт от 11,54 грн 1 шт от 11,54 грн 1 шт от 12,93 грн 1 шт от 13,50 грн
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В наличии в 210 аптеках
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Вес
25 г
Диетические добавки
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