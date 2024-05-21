Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик-мюсли Здоровый перекус (Muesli bar Healthy snack) Батончик-мюсли Здоровый перекус (Muesli bar Healthy snack) (409456) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 11,54 грн Без рецепта 1 шт от 11,54 грн 1 шт от 11,54 грн 1 шт от 12,93 грн 1 шт от 13,50 грн Больше +1 В наличии в 210 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витапак Вес 25 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия 16 Диетические добавки комплексного действия