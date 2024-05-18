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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ГРУША-СЕМЕНА ЧИАЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ГРУША-СЕМЕНА ЧИА 25 г, №1 - Запорожье (723011) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6)
17,29
Экономия: -3,06 грн
14,23 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
17,40
Экономия: -1,95 грн
15,45 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (8)
23,13 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (5)
18,97
Экономия: -3,93 грн
15,04 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
18,87
Экономия: -1,71 грн
17,16 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
17,31
Экономия: -3,49 грн
13,82 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
17,33
Экономия: -1,88 грн
15,45 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (4)
22,91 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
18,87
Экономия: -5,05 грн
13,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (6)
17,37
Экономия: -2,85 грн
14,52 грн
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Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (9)
23,02 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (8)
17,08
Экономия: -3,16 грн
13,92 грн
Аптека шар@
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Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (5)
17,44
Экономия: -2,77 грн
14,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (8)
17,09
Экономия: -3,17 грн
13,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (9)
23,05 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (11)
18,96
Экономия: -4,29 грн
14,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (4)
17,17
Экономия: -2,36 грн
14,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
16,96
Экономия: -1,66 грн
15,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
16,93
Экономия: -1,63 грн
15,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (6)
17,28
Экономия: -2,61 грн
14,67 грн