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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬ 25 г, №1 - Запорожье (723013) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
17,29
Экономия: -3,06 грн
14,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
17,40
Экономия: -1,89 грн
15,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
17,21
Экономия: -2,11 грн
15,10 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
17,18
Экономия: -2,14 грн
15,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
18,87
Экономия: -1,12 грн
17,75 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
17,31
Экономия: -1,18 грн
16,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
17,33
Экономия: -1,20 грн
16,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
17,09
Экономия: -3,27 грн
13,82 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (6)
17,09
Экономия: -1,11 грн
15,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (12)
18,96
Экономия: -1,65 грн
17,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (5)
17,17
Экономия: -1,66 грн
15,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
16,96
Экономия: -0,98 грн
15,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
17,50
Экономия: -1,37 грн
16,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (11)
17,22
Экономия: -1,18 грн
16,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (4)
17,26
Экономия: -1,30 грн
15,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (10)
17,55
Экономия: -1,42 грн
16,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (3)
17,56
Экономия: -1,97 грн
15,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (6)
19,14
Экономия: -1,83 грн
17,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (7)
17,19
Экономия: -2,53 грн
14,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (5)
16,98
Экономия: -2,14 грн
14,84 грн