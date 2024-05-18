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БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" АПЕЛЬСИН-КИНОА 25 г, №1 - Запорожье (723007) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
17,24
Экономия: -1,94 грн
15,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (9)
17,18
Экономия: -2,14 грн
15,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (8)
18,87
Экономия: -3,42 грн
15,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
17,31
Экономия: -3,49 грн
13,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
17,33
Экономия: -1,88 грн
15,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
18,87
Экономия: -5,05 грн
13,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (6)
17,37
Экономия: -2,85 грн
14,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (6)
17,09
Экономия: -1,79 грн
15,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (12)
18,96
Экономия: -1,76 грн
17,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
17,17
Экономия: -2,36 грн
14,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
16,96
Экономия: -1,66 грн
15,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
17,08
Экономия: -1,63 грн
15,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
17,50
Экономия: -2,69 грн
14,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (11)
17,22
Экономия: -1,77 грн
15,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (3)
17,26
Экономия: -1,81 грн
15,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (6)
17,55
Экономия: -5,49 грн
12,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (3)
17,19
Экономия: -2,53 грн
14,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (3)
17,24
Экономия: -1,43 грн
15,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (6)
19,42
Экономия: -4,12 грн
15,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (12)
19,00
Экономия: -2,00 грн
17,00 грн