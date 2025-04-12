Фармакодинамика.

Главной целью лечения сухости глаза является увеличение стабильности и объема прекорнеальной слезной пленки. Гиалуроновая кислота, входящая в состав препарата в виде натрия гиалуроната, имеет химическую структуру, молекулярную массу и реологические свойства, подобные муцину — компоненту человеческих слез. Благодаря своим свойствам гиалуроновая кислота увлажняет глаз, не ухудшая зрение. Кроме того, ее способность связывать воду позволяет сохранять поверхность глаза влажной.

При местном применении гиалуроновая кислота повышает стабильность прекорнеальной слезной пленки, положительно влияет на эпителиальный слой, способствует увеличению объема слезной жидкости и влажности роговицы, а также уменьшает испарение слез с поверхности глаза.

Фармакокинетика.

Натрия гиалуронат не абсорбируется после местного применения. Факты, свидетельствующие о том, что гиалуроновая кислота способна проникать через роговицу, отсутствуют. Даже после непосредственного введения во внутреннюю камеру глаза в кровообращении были найдены только неизмеримо малые концентрации гиалуроновой кислоты, которые быстро метаболизировались печенью; поэтому при применении препарата развития системных токсических реакций не ожидается.