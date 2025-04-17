Хило-комод форте (Hyilo-comod forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
710,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
603,43
Экономия при брони: -18,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
710,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
710,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
657,66
Экономия при брони: -88,46 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
710,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
749,67
Экономия при брони: -40,02 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
695,10
Экономия при брони: -88,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
628,05
Экономия при брони: -47,15 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
710,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
643,98
Экономия при брони: -68,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
639,64
Экономия при брони: -52,11 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
710,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
645,27
Экономия при брони: -69,39 грн