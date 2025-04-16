Хило-комод форте (Hyilo-comod forte)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
695,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
647,22
Экономия при брони: -71,88 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
607,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
660,16
Экономия при брони: -31,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
629,55
Экономия при брони: -71,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
661,87
Экономия при брони: -33,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
695,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
695,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
677,44
Экономия при брони: -49,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
620,67
Экономия при брони: -35,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
695,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
637,08
Экономия при брони: -52,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
644,28
Экономия при брони: -59,25 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
695,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
629,01
Экономия при брони: -35,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Хило-Комод Форте капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл №1
Ursapharm
607,00
Экономия при брони: -52,00 грн