Фармакодинамика. Бримонидин является агонистом α 2 –адренергического рецептора. Родство бримонидина с α 2 –адренергическими рецепторами в 1000 раз больше по сравнению со сродством с α 1 -адренергическими рецепторами. Благодаря этому бримонидин приводит к отсутствию мидриаза и вазоконстрикции в микрососудах, связанных с ксеногенными трансплантатами человеческого ретина.

Бримонидин тартрат после введения в конъюнктивальный мешок снижает внутриглазное давление, минимально влияя на работу сердечно–сосудистой системы и органов дыхания.

Ограниченные данные о применении препарата пациентам с БА не подтвердили побочных реакций.

Бримонидин характеризуется быстрым началом действия, а его максимальное гипотензивное действие наступает через 2 ч после применения в 2-х клинических исследованиях, проведенных в течение года, бримонидин снизил внутриглазное давление примерно на 4-6 мм ртутного столба.

Согласно флюорофотометрическим исследованиям на животных и с участием добровольцев, бримонидина тартрат проявляет двойной механизм действия. Вероятно, бримонидин снижает внутриглазное давление путем уменьшения синтеза внутриглазной жидкости и усиления увеосклерального оттока.

Клинические исследования подтверждают, что бримонидин можно эффективно комбинироваться с блокаторами β-адренорецепторов для местного применения. Краткосрочные клинические исследования подтверждают также, что бримонидин оказывает существенное клиническое аддитивное действие в сочетании с травопростом (6 нед) и латанопростом (3 мес).

Фармакокинетика. После 10 дней введения в конъюнктивальный мешок 0,2% раствора 2 раза в сутки наблюдалась низкая концентрация бримонидина в плазме крови (C max составляла в среднем 0,06 нг/мл).

После многократного применения препарата (2 раза в сутки в течение 10 дней) зафиксирована небольшая кумуляция препарата в крови. AUC в течение 12 ч в стационарном состоянии составляла 0,31 нг ч/мл по сравнению с 0,23 нг ч/мл после введения первой дозы. Средний Т ½ из общего кровообращения после местного применения составлял примерно 3 ч.

Связывание бримонидина с белками плазмы после местного введения составляет около 29%.

В тканях глаза бримонидин обратимо связывается с меланином in vitro и in vivo. После 2-х недель применение в глаз концентрации бримонидина в радужной оболочке, реснитчатом теле и сосудистой/сетчатой оболочке была в 3–17 раз больше, чем после однократной дозы. При отсутствии меланина накопления не наблюдается.

Значение связывания с меланином не установлено. Однако биомикроскопическое исследование пациентов, получавших бримонидина тартрат в глазных глазах до 1 года, не показало наличия каких-либо существенных побочных реакций со стороны органов зрения. У обезьян, получавших дозы, примерно в 4 раза превышающие рекомендованную дозу бримонидина тартрата, не было выявлено значительной глазной токсичности.

У человека бримонидин хорошо всасывается в ЖКТ и быстро выводится после перорального приема. Значительная часть дозы (около 75%) выводится с мочой в виде метаболитов за 5 дней; не доказано наличие неизмененного препарата в моче. Результаты исследований in vitro, проводимые с использованием животной и человеческой печени, свидетельствуют о том, что его метаболизм обусловлен преимущественно альдегидоксидазой и цитохромом Р450. Считается, что системный вывод в основном обусловлен печеночным метаболизмом.

Кинетический профиль .

Не выявлены существенные отклонения от пропорциональной зависимости между бримонидиновой дозой, C max в плазме крови и AUC после однократного введения лекарственного средства в концентрации 0,08%, 0,2% и 0,5% соответственно.

Пациенты пожилого возраста .

C max , AUC и Т ½ бримонидина после однократной дозы сходны у пациентов пожилого возраста (65 лет) и у младших пациентов, что указывает на то, что возраст не влияет на его системную абсорбцию и элиминацию препарата.

Клинические исследования, длившиеся 3 мес, с участием пациентов пожилого возраста подтвердили, что общее влияние бримонидина было очень незначительным.