Бримоген (Brimogen) (377211) - инструкция по применению ATC-классификация
Бримоген инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Бримонидин является агонистом α2–адренергического рецептора. Родство бримонидина с α2–адренергическими рецепторами в 1000 раз больше по сравнению со сродством с α1-адренергическими рецепторами. Благодаря этому бримонидин приводит к отсутствию мидриаза и вазоконстрикции в микрососудах, связанных с ксеногенными трансплантатами человеческого ретина.
Бримонидин тартрат после введения в конъюнктивальный мешок снижает внутриглазное давление, минимально влияя на работу сердечно–сосудистой системы и органов дыхания.
Ограниченные данные о применении препарата пациентам с БА не подтвердили побочных реакций.
Бримонидин характеризуется быстрым началом действия, а его максимальное гипотензивное действие наступает через 2 ч после применения в 2-х клинических исследованиях, проведенных в течение года, бримонидин снизил внутриглазное давление примерно на 4-6 мм ртутного столба.
Согласно флюорофотометрическим исследованиям на животных и с участием добровольцев, бримонидина тартрат проявляет двойной механизм действия. Вероятно, бримонидин снижает внутриглазное давление путем уменьшения синтеза внутриглазной жидкости и усиления увеосклерального оттока.
Клинические исследования подтверждают, что бримонидин можно эффективно комбинироваться с блокаторами β-адренорецепторов для местного применения. Краткосрочные клинические исследования подтверждают также, что бримонидин оказывает существенное клиническое аддитивное действие в сочетании с травопростом (6 нед) и латанопростом (3 мес).
Фармакокинетика. После 10 дней введения в конъюнктивальный мешок 0,2% раствора 2 раза в сутки наблюдалась низкая концентрация бримонидина в плазме крови (Cmax составляла в среднем 0,06 нг/мл).
После многократного применения препарата (2 раза в сутки в течение 10 дней) зафиксирована небольшая кумуляция препарата в крови. AUC в течение 12 ч в стационарном состоянии составляла 0,31 нг ч/мл по сравнению с 0,23 нг ч/мл после введения первой дозы. Средний Т½ из общего кровообращения после местного применения составлял примерно 3 ч.
Связывание бримонидина с белками плазмы после местного введения составляет около 29%.
В тканях глаза бримонидин обратимо связывается с меланином in vitro и in vivo. После 2-х недель применение в глаз концентрации бримонидина в радужной оболочке, реснитчатом теле и сосудистой/сетчатой оболочке была в 3–17 раз больше, чем после однократной дозы. При отсутствии меланина накопления не наблюдается.
Значение связывания с меланином не установлено. Однако биомикроскопическое исследование пациентов, получавших бримонидина тартрат в глазных глазах до 1 года, не показало наличия каких-либо существенных побочных реакций со стороны органов зрения. У обезьян, получавших дозы, примерно в 4 раза превышающие рекомендованную дозу бримонидина тартрата, не было выявлено значительной глазной токсичности.
У человека бримонидин хорошо всасывается в ЖКТ и быстро выводится после перорального приема. Значительная часть дозы (около 75%) выводится с мочой в виде метаболитов за 5 дней; не доказано наличие неизмененного препарата в моче. Результаты исследований in vitro, проводимые с использованием животной и человеческой печени, свидетельствуют о том, что его метаболизм обусловлен преимущественно альдегидоксидазой и цитохромом Р450. Считается, что системный вывод в основном обусловлен печеночным метаболизмом.
Кинетический профиль.
Не выявлены существенные отклонения от пропорциональной зависимости между бримонидиновой дозой, Cmax в плазме крови и AUC после однократного введения лекарственного средства в концентрации 0,08%, 0,2% и 0,5% соответственно.
Пациенты пожилого возраста.
Cmax, AUC и Т½ бримонидина после однократной дозы сходны у пациентов пожилого возраста (65 лет) и у младших пациентов, что указывает на то, что возраст не влияет на его системную абсорбцию и элиминацию препарата.
Клинические исследования, длившиеся 3 мес, с участием пациентов пожилого возраста подтвердили, что общее влияние бримонидина было очень незначительным.
Показания Бримоген
Снижение повышенного внутриглазного давления у пациентов с открытоугловой глаукомой или повышенным глазным давлением:
– как монотерапия в углу, когда местное применение блокаторов β-адренорецепторов противопоказано;
– в составе комбинированной терапии с другими лекарственными средствами, снижающими внутриглазное давление, если снижение давления при применении этих препаратов недостаточно.
Применение Бримоген
Применение взрослым, включая пациентов пожилого возраста. Рекомендуется применение 1 капли лекарственного средства в больной глаз (глаза) 2 раза в сутки с интервалом примерно 12 ч. Для пациентов пожилого возраста корректировка дозы не требуется.
Как и в случае применения любых других глазных капель, для снижения вероятности проникновения бримонидина в кровеносную и лимфатическую систему сразу после закапывания лекарственного средства рекомендуется прижать и удерживать 1 минуту слезный мешок на внутреннем углу глаза (нажатие слезной точки). Это действие следует выполнять сразу после введения каждой капли.
В случае применения более чем одного офтальмологического лекарственного средства для местного применения рекомендуется соблюдать перерыв между их применением не менее 5–15 мин.
Применение при нарушении функции почек и печени. Не проводилось исследование применения лекарственного средства пациентам с нарушениями функции печени или почек.
Дети. Безопасность и эффективность применения бримонидина для детей не установлены.
Противопоказания
– Повышенная чувствительность к бримонидину тартрату или другим компонентам препарата.
– Детский возраст.
– Прием ингибиторов МАО, антидепрессантов, влияющих на норадренергическую передачу (например, трициклических антидепрессанов, миансерина).
Побочные эффекты
Чаще возникают (у 22-25% пациентов) такие побочные реакции, как сухость слизистой оболочки полости рта, гиперемия конъюнктивы и ощущение жжения/покалывания глаз. Указанные симптомы обычно носят временный характер и не требуют прекращения лечения.
Симптомы аллергических реакций со стороны глаз встречались у 12,7% пациентов, участвовавших в клинических исследованиях (11,5% пациентов прекратили участие в исследовании). Такие реакции в большинстве случаев возникали между 3-м и 9-м месяцами лечения.
В каждой группе нежелательные явления определены в порядке уменьшения их тяжести. Частота побочных эффектов классифицируется следующим образом: очень часто (˃1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10 ); нечасто (<1/100); редко (от ≥1/1000 до <1/100); очень редко (<1/10000); неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: редко — системные аллергические реакции.
Со стороны психики: нечасто — депрессия; очень редко — бессонница.
Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль, сонливость; часто — головокружение, нарушение вкуса; очень редко — потеря сознания.
Со стороны органов зрения: очень часто — раздражение глаз (гиперемия конъюнктивы, ощущение жжения и покалывания, зуд, фолликулез конъюнктивы, ощущение постороннего тела), снижение остроты зрения — аллергическое воспаление век и конъюнктивит, аллергическое воспаление конъюнктивы, аллергические реакции в области глаз и фолликулярный конъюнктивит; часто — местное раздражение (отек и покраснение век, воспаление краев век, отек конъюнктив и наличие выделений из конъюнктивального мешка, боль в глазах и слезотечение), фоточувствительность, повреждение и изменение цвета эпителия роговицы, сухость глаз, обесцвечивание конъюнктивы , нарушение зрения, конъюнктивит; очень редко — воспаление радужной оболочки, сужение зрачков.
Со стороны сердца: неизвестно аритмия (в том числе брадикардия и тахикардия).
Со стороны сосудов: очень редко — АГ, артериальная гипотензия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — симптомы со стороны верхних дыхательных путей; нечасто — сухость слизистой оболочки носа; редко — одышка.
Со стороны ЖКТ: очень часто — сухость слизистой оболочки полости рта; часто — желудочно-кишечные нарушения.
Общие нарушения в месте ввода: очень часто — усталость; часто — слабость (астения).
Ниже приведены побочные эффекты, которые наблюдались при постмаркетинговом применении бримонидина тартрата в виде раствора глазных капель. Отчеты основаны на добровольных сообщениях неизвестного количества пациентов, поэтому невозможно оценить частоту их возникновения.
Со стороны органов зрения: воспаление радужки и ресничного тела (воспаление сосудистой оболочки переднего сегмента глаза); зуд век.
Со стороны кожи и подкожных тканей: кожные реакции, включая эритему, отек лица, зуд, сыпь и расширение кровеносных сосудов (вазодилатацию).
У новорожденных и младенцев, у которых элементом терапии врожденной глаукомы было применение бримонидина, наблюдались симптомы его передозировки, такие как потеря сознания, летаргия, сонливость, снижение АД, вялость, брадикардия, гипотермия, цианоз, бледность, задержка.
Особые указания
Следует с осторожностью применять препарат пациентам с обостренным или нестабильным и неконтролируемым заболеванием кровообращения. У некоторых пациентов (12,7%) в ходе клинических исследований были отмечены случаи реакции гиперчувствительности в области глаз после приема бримонидина.
При возникновении аллергических реакций следует прекратить применение бримонидина.
Отмечались замедленные реакции гиперчувствительности, связанные с глазами после применения бримонидина, некоторые из них были связаны с ростом внутриглазного давления.
Следует с осторожностью применять препарат пациентам с депрессией, недостаточностью мозгового кровообращения и коронарной недостаточностью, синдромом Рейно, ортостатической гипотензией и облитерирующим тромбангиитом.
Влияние лекарственного средства на пациентов с печеночной или почечной недостаточностью не исследовалось, поэтому следует быть осторожным при применении препарата пациентам с соответствующими заболеваниями.
Консервант, входящий в состав лекарственного препарата, бензалкония хлорид, может вызвать раздражение глаз, поэтому следует избегать контакта препарата с мягкими контактными линзами. Необходимо снять контактные линзы перед закапыванием лекарственного препарата и подождать не менее 15 мин перед их повторным использованием. Вещество может вызвать изменение цвета контактных линз.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Исследования по безопасности применения бримонидина тартрата беременным женщинам не проводили. В период беременности или кормления грудью препарат следует применять только тогда, когда ожидаемая польза для женщин значительно превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
При необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Бримонидин может вызывать чувство усталости и/или сонливости, которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Бримонидин может также приводить к нарушению остроты зрения и/или ухудшению зрения, что может препятствовать способности управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы, особенно ночью или при уменьшенном освещении. Пациент должен подождать до исчезновения этих симптомов, прежде чем управлять транспортным средством или обслуживать другие механизмы.
Взаимодействия
Препарат противопоказан пациентам, проходящим лечение с применением ингибиторов MAO, и пациентам, принимающим антидепрессанты, влияющие на норадренергическую передачу (т.е. трициклические антидепрессанты и миансерин).
Хотя специфические исследования взаимодействия бримонидина с лекарственными средствами не проводили, следует учитывать возможность усиления эффекта лекарственных средств, ингибирующих ЦНС (алкоголь, барбитураты, опиаты, седативные препараты или анестетики).
Следует с осторожностью назначать пациентам, принимающим лекарственные средства, которые могут влиять на метаболизм аминов и их распределение в сосудистом русле (например хлорпромазин, метилфенидат, резерпин).
После применения бримонидина у некоторых пациентов наблюдалось снижение АД, которое не имело клинического значения. С осторожностью следует назначать гипотензивные лекарственные средства и сердечные гликозиды.
Следует соблюдать осторожность, применяя бримонидин одновременно с антигипертензивными препаратами и/или сердечными гликозидами. Рекомендуется соблюдать осторожность в начале лечения (или при увеличении дозы препарата) во время комбинированной терапии с системными средствами (независимо от их лекарственной формы), которые могут вызывать взаимодействие с агонистами α-адренорецепторов или влиять на их эффективность, то есть агонистами или антагонистами адренорецепторов (например изопреналин, празозин).
Передозировка
Передозировка при введении в глаза (взрослые).
В полученных сообщениях обычно указывалось о случаях, которые уже были описаны как побочные эффекты.
Системная передозировка вследствие случайного проглатывания (взрослые).
Существуют ограниченные данные о случайном применении внутрь бримонидина взрослыми пациентами. Единственным побочным действием, о котором сообщалось, было снижение АД. После зафиксированного эпизода снижения АД возникла «отраженная» АГ.
Лечение пероральной передозировки включает поддерживающую терапию и симптоматическое лечение; нужно обеспечить проходимость дыхательных путей пациента.
Сообщалось о передозировке другими α2–агонистами, которые вызывали такие симптомы, как артериальная гипотензия, астения, рвота, летаргия, седация, брадикардия, аритмия, миоз, апноэ, гипотония, гипотермия, дыхательная недостаточность и судороги.
Передозировка при местном применении и системная передозировка при случайном приеме внутри (у детей).
Сообщалось о серьезных побочных эффектах после случайного применения детьми.
Наблюдали такие симптомы передозировки бримонидином, как апноэ, брадикардия, кома, артериальная гипотензия, гипотермия, гипотония, летаргия, бледная кожа, дыхательная недостаточность, сонливость, которые зафиксированы у новорожденных, младенцев и детей, получавших глазной раствор бримонидина (0,1–0,2%) как составляющую лечения врожденной глаукомы или при случайном попадании бримонидина внутрь.
Некоторые из этих симптомов нуждались в интенсивной терапии с интубацией. Все пациенты полностью выздоравливали в течение 6–24 ч.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.