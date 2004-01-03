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Список производителейPPharmaselect International Beteiligungs GmbH

Производитель: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH

Представительство "Фармаселект Интернешнл Бетелигангз ГмбХ" в Украине
01042, г. Киев, ул. Иоанна Павла II, д.4 / 6, корпус В, офис 310
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Найдено: 7 препаратов
Акистан капли глазные, раствор, 50 мкг/мл, флакон полиэтиленовый, 2.5 мл, № 1; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Акистан Капли глазные, раствор, 50 мкг/мл, флакон полиэтиленовый, 2.5 мл, № 1 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 273 аптеках
от 167,87 грн
Цены в аптеках
Акистан Дуо капли глазные, раствор, флакон с капельницей, 2.5 мл, № 1; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Акистан Дуо Капли глазные, раствор, флакон с капельницей, 2.5 мл, № 1 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 186 аптеках
от 186,26 грн
Цены в аптеках
Аронта таблетки, блистер, № 30; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Аронта Таблетки, блистер, № 30 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 16 аптеках
от 523,91 грн
Цены в аптеках
Бримоген капли глазные, раствор, 2 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Бримоген Капли глазные, раствор, 2 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 179 аптеках
от 184,23 грн
Цены в аптеках
Колхикум-Дисперт таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг, блистер, № 20; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Колхикум-Дисперт Таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг, блистер, № 20 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 675 аптеках
от 281,45 грн
Цены в аптеках
Тенорос пастилки, № 15; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Тенорос Пастилки, № 15 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 2 аптеках
от 153,00 грн
Цены в аптеках
Флумазенил Фармаселект раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Флумазенил Фармаселект Раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 7 аптеках
от 1764,30 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
01042, г. Киев, ул. Иоанна Павла II, д.4 / 6, корпус В, офис 310
Найдено: 7 препаратов
Акистан капли глазные, раствор, 50 мкг/мл, флакон полиэтиленовый, 2.5 мл, № 1; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Акистан Капли глазные, раствор, 50 мкг/мл, флакон полиэтиленовый, 2.5 мл, № 1 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 273 аптеках
от 167,87 грн
Цены в аптеках
Акистан Дуо капли глазные, раствор, флакон с капельницей, 2.5 мл, № 1; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Акистан Дуо Капли глазные, раствор, флакон с капельницей, 2.5 мл, № 1 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 186 аптеках
от 186,26 грн
Цены в аптеках
Аронта таблетки, блистер, № 30; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Аронта Таблетки, блистер, № 30 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 16 аптеках
от 523,91 грн
Цены в аптеках
Бримоген капли глазные, раствор, 2 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Бримоген Капли глазные, раствор, 2 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 179 аптеках
от 184,23 грн
Цены в аптеках
Колхикум-Дисперт таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг, блистер, № 20; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Колхикум-Дисперт Таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг, блистер, № 20 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 675 аптеках
от 281,45 грн
Цены в аптеках
Тенорос пастилки, № 15; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Тенорос Пастилки, № 15 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 2 аптеках
от 153,00 грн
Цены в аптеках
Флумазенил Фармаселект раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Флумазенил Фармаселект Раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
В 7 аптеках
от 1764,30 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції