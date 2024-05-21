Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессовБрестажин (Brestazhin) Брестажин (Brestazhin) (361268) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 779,40 грн Без рецепта 30 шт от 779,40 грн В наличии в 161 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Velit Biopharma Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов