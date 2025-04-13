Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Аптека доброго дня
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
2.1 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
972,00
Экономия при брони: -68,04 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
324,14
Экономия при брони: -11,72 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
4.3 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Аптека доброго дня
Киев, просп. Науки, 4-А
5.1 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Подорожник
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -35,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Сосницкая, 19-В
8.2 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -35,20 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -35,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Драгоманова, 2
8.7 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Подорожник
Киев, ул. Салютная, 2
8.8 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -35,20 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
940,00
Экономия при брони: -18,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Берестейский, 100-Ф
9.5 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
9.8 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
940,00
Экономия при брони: -18,80 грн
Свк фарм
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
10.6 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
979,00
Экономия при брони: -29,37 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ирпенская, 70
12.3 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma