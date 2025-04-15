Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
D.s.
Львов, ул. Княгини Ольги, 114
3.9 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
5.8 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Куликов, пл. Независимости, 6-А
16.2 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
Подорожник
Жолква, ул. Львовская, 22
24.3 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
Бажаемо здоровья
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
33.5 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Ощад аптека
Рудки, ул. Самборская, 4
43.4 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
D.s.
Самбор, ул. Хмельницкого Богдана, 13
69.0 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Подорожник
Самбор, ул. Валовая, 58/1
69.0 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
Подорожник
Долина, ул. Грушевского Михаила, 15
96.3 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
Аптека
Тернополь, ул. Лучаковского, 7-А
115.7 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -31,70 грн
D.s.
Тернополь, ул. Русская, 16
117.5 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Подорожник
Тернополь, ул. Русская, 19
117.7 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Русская, 23
117.8 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -31,70 грн
D.s.
Тернополь, ул. Торговица, 9
118.1 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
D.s.
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 17
118.1 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Бажаемо здоровья
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
118.1 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
D.s.
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma