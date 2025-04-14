Одесса (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Одесса
1 социальна аптека
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
В городах рядом
D.s.
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
192.1 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
342.5 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
344.3 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 54 мин
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
345.6 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
345.8 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Подорожник
Кагарлык, пл. Торговая, 6
375.9 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
387.1 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
1 социальна аптека
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
393.4 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
1 социальна аптека
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
393.7 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Подорожник
Обухов, ул. Киевская, 1
403.2 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Фастов, ул. Соборная, 27
403.5 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
D.s.
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
427.6 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
D.s.
Хмельницкий, ул. Подольская, 75
427.6 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Аптека
Хмельницкий, ул. Подольская, 73
427.6 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
D.s.
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 52/2
427.9 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
D.s.
Хмельницкий, просп. Мира, 69
427.9 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Джерела здоровья
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
428.1 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн
D.s.
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
428.2 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
Подорожник
Боярка, ул. Соборности, 92
428.7 км
Брестажин таблетки №30
Velit Biopharma
973,40
Экономия при брони: -52,80 грн