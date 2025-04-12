Применение пациентам с тяжелой почечной недостаточностью

Натрия хлорид 0,9% следует с особой осторожностью назначать пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек или риском их возникновения. У таких пациентов введение хлорида натрия 0,9% может привести к задержке натрия.

Риск перегрузки жидкостью и/или растворенными веществами и нарушение электролитного баланса

В зависимости от объема и скорости инфузии внутривенное введение натрия хлорида 0,9% может вызвать:

Перегрузка жидкостью и/или растворенным веществом, что приводит к гипергидратации/гиперволемии и, например, перегруженным состояниям, включающим центральный и периферический отек.

Клинически значимые нарушения электролитного и кислотно-щелочного баланса.

В общем, риск разреженных состояний (удержание воды относительно натрия) является пропорциональным электролитным концентрациям натрия хлорида 0,9% и его добавок. И наоборот, риск перегрузки растворенными веществами, вызывающий перегруженные состояния (содержание растворенного вещества относительно воды), прямо пропорционален концентрации электролита 0,9% натрия хлорида и его добавок.

Тщательный клинический мониторинг необходим в начале любой внутривенной инфузии. Клиническая оценка и периодические лабораторные исследования могут быть необходимы для мониторинга изменения баланса жидкости, концентрации электролитов и кислотно-щелочного баланса при длительной парентеральной терапии или когда состояние пациента или скорость введения требуют такой оценки.

Большой объем инфузии следует применять под тщательным мониторингом пациентам с сердечной или легочной недостаточностью, а также пациентам с неосмотическим высвобождением вазопрессина, включая синдром нарушения секреции антидиуретического гормона (СНСАДГ), что связано с риском гипонатриемии.

Гипонатриемия

Пациенты с неосмотическим высвобождением вазопрессина (например при острых заболеваниях, боли, послеоперационном стрессе, инфекциях, ожогах и заболеваниях ЦНС), пациенты с заболеваниями сердца, печени и почек и пациенты, подвергающиеся воздействию агонистов вазопрессина, имеют особый риск возникновения острой гипонатриемии при инфузии гипотонических жидкостей.

Острая гипонатриемия может привести к острой гипонатриемической энцефалопатии (отеку мозга), характеризующейся головной болью, тошнотой, судорогами, вялостью и рвотой. Пациенты с отеком мозга имеют повышенный риск тяжелого, необратимого и опасного для жизни поражения головного мозга.

Дети, женщины репродуктивного возраста и пациенты с заболеваниями головного мозга (например менингит, внутричерепные кровотечения, сотрясение головного мозга и отек мозга) имеют повышенный риск тяжелого и опасного для жизни отека головного мозга, вызванного острой гипонатриемией.

Применение пациентам с риском задержки натрия, перегрузки жидкостью и отеков

Натрия хлорид 0,9% следует с особой осторожностью применять пациентам с риском возникновения:

Гипернатриемия. Быстрая коррекция гипернатриемии после адаптации может привести к отеку головного мозга, что потенциально может привести к судорогам, необратимому поражению головного мозга или летальному исходу.

Гиперхлоремия.

Метаболический ацидоз, который может прогрессировать при длительном применении препарата, особенно у пациентов с нарушениями функции почек.

Гиперволемия, такая как застойная сердечная недостаточность и отек легких, может наблюдаться, особенно у больных сердечно-сосудистыми расстройствами.

Ятрогенный гиперхлоремический метаболический ацидоз (например во время в/в объемной реанимации).

Условия, вызывающие задержку натрия, перегрузку жидкостью и отек (центральный и периферический), у пациентов с:

– первичным гиперальдостеронизмом,

– вторичным гиперальдостеронизмом, связанным, например, с

артериальной гипертензией,

застойной сердечной недостаточностью,

заболеваниями печени (включая цирроз),

заболеваниями почек (включая стеноз почечной артерии, нефросклерозом) или преэклампсией.

Лекарственные средства, такие как кортикостероиды могут увеличить риск задержки натрия и жидкости.

Инфузионные реакции

Очень редко сообщалось о симптомах неизвестной этиологии, которые могут являться реакцией повышенной чувствительности при применении инфузии натрия хлорида 0,9%. Они проявлялись как артериальная гипотензия, гипертермия, тремор, озноб, крапивница, сыпь и зуд. При возникновении признаков или симптомов этих реакций следует прекратить применение инфузии. Необходимо принять соответствующие терапевтические меры по клиническим рекомендациям.

Особые группы пациентов

Врач должен иметь опыт применения препарата и безопасности применения в особых популяциях, которые имеют повышенную чувствительность к быстрым изменениям уровня натрия в плазме крови.

Быстрая коррекция гипонатриемии и гипернатриемии потенциально опасна (риск возникновения серьезных неврологических осложнений).