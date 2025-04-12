Солен (Solen)
Солен инструкция по применению
Состав
действующее вещество: натрия хлорид;
100 мл раствора содержат хлорида натрия 0,9 г;
вспомогательное вещество: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: бесцветный прозрачный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Кровезаменители и перфузионные растворы. Раствор электролитов. Код АТС В05Х А03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Натрия хлорид 0,9%, внутривенная инфузия является изотоническим раствором с примерной осмолярностью 308 мОсм/л.
Фармакодинамические свойства раствора относятся к ионам натрия и хлорида при поддержке жидкостного и электролитного баланса. Ионы, такие как натрий, циркулируют через клеточную мембрану, используя различные механизмы транспорта, среди которых есть натриевый насос (Na-K-ATФаза). Натрий играет немаловажную роль в нейротрансмиссии и электрофизиологии сердца, а также в почечном метаболизме.
Фармакокинетика.
Натрий выводится преимущественно почками, но наблюдается экстенсивная почечная реабсорбция.
Небольшие количества натрия выявляется в кале и поте.
Показания
Изотоническая дегидратация.
Дефицит натрия.
В качестве основы или растворителя других совместимых лекарственных средств.
Противопоказания
Раствор противопоказан пациентам с гипернатриемией или гиперхлоремией.
Необходимо учитывать противопоказания, относящиеся к добавленному лекарственному средству.
Особенности применения
Применение пациентам с тяжелой почечной недостаточностью
Натрия хлорид 0,9% следует с особой осторожностью назначать пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек или риском их возникновения. У таких пациентов введение хлорида натрия 0,9% может привести к задержке натрия.
Риск перегрузки жидкостью и/или растворенными веществами и нарушение электролитного баланса
В зависимости от объема и скорости инфузии внутривенное введение натрия хлорида 0,9% может вызвать:
- Перегрузка жидкостью и/или растворенным веществом, что приводит к гипергидратации/гиперволемии и, например, перегруженным состояниям, включающим центральный и периферический отек.
- Клинически значимые нарушения электролитного и кислотно-щелочного баланса.
В общем, риск разреженных состояний (удержание воды относительно натрия) является пропорциональным электролитным концентрациям натрия хлорида 0,9% и его добавок. И наоборот, риск перегрузки растворенными веществами, вызывающий перегруженные состояния (содержание растворенного вещества относительно воды), прямо пропорционален концентрации электролита 0,9% натрия хлорида и его добавок.
Тщательный клинический мониторинг необходим в начале любой внутривенной инфузии. Клиническая оценка и периодические лабораторные исследования могут быть необходимы для мониторинга изменения баланса жидкости, концентрации электролитов и кислотно-щелочного баланса при длительной парентеральной терапии или когда состояние пациента или скорость введения требуют такой оценки.
Большой объем инфузии следует применять под тщательным мониторингом пациентам с сердечной или легочной недостаточностью, а также пациентам с неосмотическим высвобождением вазопрессина, включая синдром нарушения секреции антидиуретического гормона (СНСАДГ), что связано с риском гипонатриемии.
Гипонатриемия
Пациенты с неосмотическим высвобождением вазопрессина (например при острых заболеваниях, боли, послеоперационном стрессе, инфекциях, ожогах и заболеваниях ЦНС), пациенты с заболеваниями сердца, печени и почек и пациенты, подвергающиеся воздействию агонистов вазопрессина, имеют особый риск возникновения острой гипонатриемии при инфузии гипотонических жидкостей.
Острая гипонатриемия может привести к острой гипонатриемической энцефалопатии (отеку мозга), характеризующейся головной болью, тошнотой, судорогами, вялостью и рвотой. Пациенты с отеком мозга имеют повышенный риск тяжелого, необратимого и опасного для жизни поражения головного мозга.
Дети, женщины репродуктивного возраста и пациенты с заболеваниями головного мозга (например менингит, внутричерепные кровотечения, сотрясение головного мозга и отек мозга) имеют повышенный риск тяжелого и опасного для жизни отека головного мозга, вызванного острой гипонатриемией.
Применение пациентам с риском задержки натрия, перегрузки жидкостью и отеков
Натрия хлорид 0,9% следует с особой осторожностью применять пациентам с риском возникновения:
- Гипернатриемия. Быстрая коррекция гипернатриемии после адаптации может привести к отеку головного мозга, что потенциально может привести к судорогам, необратимому поражению головного мозга или летальному исходу.
- Гиперхлоремия.
- Метаболический ацидоз, который может прогрессировать при длительном применении препарата, особенно у пациентов с нарушениями функции почек.
- Гиперволемия, такая как застойная сердечная недостаточность и отек легких, может наблюдаться, особенно у больных сердечно-сосудистыми расстройствами.
- Ятрогенный гиперхлоремический метаболический ацидоз (например во время в/в объемной реанимации).
- Условия, вызывающие задержку натрия, перегрузку жидкостью и отек (центральный и периферический), у пациентов с:
– первичным гиперальдостеронизмом,
– вторичным гиперальдостеронизмом, связанным, например, с
- артериальной гипертензией,
- застойной сердечной недостаточностью,
- заболеваниями печени (включая цирроз),
- заболеваниями почек (включая стеноз почечной артерии, нефросклерозом) или преэклампсией.
Лекарственные средства, такие как кортикостероиды могут увеличить риск задержки натрия и жидкости.
Инфузионные реакции
Очень редко сообщалось о симптомах неизвестной этиологии, которые могут являться реакцией повышенной чувствительности при применении инфузии натрия хлорида 0,9%. Они проявлялись как артериальная гипотензия, гипертермия, тремор, озноб, крапивница, сыпь и зуд. При возникновении признаков или симптомов этих реакций следует прекратить применение инфузии. Необходимо принять соответствующие терапевтические меры по клиническим рекомендациям.
Особые группы пациентов
Врач должен иметь опыт применения препарата и безопасности применения в особых популяциях, которые имеют повышенную чувствительность к быстрым изменениям уровня натрия в плазме крови.
Быстрая коррекция гипонатриемии и гипернатриемии потенциально опасна (риск возникновения серьезных неврологических осложнений).
Дети
Концентрацию электролитов в плазме крови следует тщательно контролировать у детей, поскольку эта группа пациентов может иметь нарушение способности регулировать жидкости и электролиты. Поэтому повторные инфузии хлорида натрия следует вводить только после определения уровня натрия в плазме крови.
Пациенты пожилого возраста
При выборе типа инфузионного раствора и объема/скорости инфузии для пациентов пожилого возраста следует учитывать, что гериатрические пациенты часто имеют нарушения со стороны сердца, почек, печени или получают сопутствующую медикаментозную терапию.
Детям при изотонической дегидратации и дефиците натрия вводить 20 — 100 мл/кг массы тела/сутки в зависимости от возраста и массы тела.
Необходимо тщательно контролировать концентрацию электролитов в плазме крови, поскольку способность регулировать водно-электролитный баланс у пациентов младенческого возраста может быть снижена. Повторные инфузии натрия хлорида следует проводить только после определения уровня натрия в плазме крови.
Способ применения и дозы
Взрослые, в том числе пациенты пожилого возраста и дети
Дозы могут быть выражены в мэкв или ммоль натрия, в массе натрия или в массе натриевой соли (1 г NaCl = 394 мг, 17,1 мэкв или 17,1 ммоль Na и Cl).
До и во время введения препарата необходимо контролировать баланс жидкости, уровень электролитов в плазме крови и кислотно-щелочной баланс, а также с особым вниманием необходимо контролировать уровень натрия в плазме крови пациентов с повышенным неосмотическим высвобождением вазопрессина (СНСАДГ) и у пациентов, получавших сопутствующее лечение. препаратами-агонистами вазопрессина, из-за риска госпитальной гипонатриемии. Мониторинг натрия в плазме крови особенно важен для гипотонических жидкостей.
Теоретическая осмолярность натрия хлорида 0,9% для внутривенной инфузии — 308 мосмоль/л.
Скорость и размер инфузии зависят от индивидуального состояния пациента.
Лечение изотонической дегидратации:
- Для взрослых: 500 мл — 3 л/24 часа.
- Для грудных детей и детей: 20 — 100 мл на 24 часа и на килограмм массы тела, в зависимости от возраста и общей массы тела.
Рекомендуемая доза при применении в качестве растворителя составляет 50 — 250 мл на дозу лекарственного средства для введения.
Побочные реакции
Последующие побочные реакции были зарегистрированы в ходе постмаркетинговых исследований. Частота побочных реакций, перечисленных в настоящем разделе, не может быть оценена по имеющимся данным.
|Системно-органные классы
|Побочные реакции
|Частота
|Со стороны нервной системы
|Тремор
Острая гипонатриемическая энцефалопатия *
|Частота неизвестна
|Нарушения метаболизма и питания
|Госпитальная гипонатриемия *
|Частота неизвестна
|Со стороны сосудов
|Артериальная гипотензия
|Частота неизвестна
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Крапивница
Сыпь
Зуд
|Частота неизвестна
|Общие нарушения и реакции в месте введения
|Реакции в месте введения: эритема в месте введения инфузии. Раздражение вен, полосы на месте инъекции, чувство жжения. Местная боль или реакция, крапивница в месте введения инфузии. Инфекция в месте введения инъекции. Венозный тромбоз или флебит, который происходит от места инъекции, экстравазация и гиперволемия. Лихорадка. Озноб.
|Частота неизвестна
* Госпитальная гипонатриемия может привести к необратимому повреждению и смерти головного мозга вследствие развития острой гипонатриемической энцефалопатии, частота неизвестна.
Последующие побочные реакции не были зарегистрированы в результате применения данного препарата, но могут возникать:
- Гипернатриемия (например при введении пациентам с нефрогенным диабетом или высоким назогастральным выходом).
- Гиперхлоремический метаболический ацидоз.
- Гипонатриемия, которая может быть симптоматической. Гипонатриемия может возникать при нарушении нормальной экскреции воды (например, СНСАДГ или послеоперационный период).
Добавляемые препараты
В случае применения натрия хлорида 0,9% в качестве растворителя для других препаратов, состав этих препаратов будет определять вероятность любой другой нежелательной реакции.
В случае возникновения побочной реакции пациента необходимо обследовать и принять соответствующие меры, если это необходимо, а применение инфузии следует прекратить. При необходимости остаточную часть раствора следует сохранить для исследования.
Срок годности
3 года.
Срок годности при применении: прилагаемые вещества.
Перед применением должна быть установлена химическая и физическая стабильность любого вещества при рН натрия хлорида 0,9% для внутривенной инфузии.
С микробиологической точки зрения разбавленный препарат необходимо применить немедленно, если только разведение не произошло в контролируемых и подтвержденных асептических условиях. Если разведенный препарат не применяется немедленно, то ответственность за время и условия его хранения несет пользователь.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
100 мл препарата в контейнерах. По 1 контейнеру в пленке в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Евролайф Хелткеар Пвт. Лтд.
Заявитель
Ананта Медикеар Лтд.