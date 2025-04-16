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Солен (Solen)

Солен (Solen)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 23 аптеках в Николаев
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
89,38 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
89,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
91,78 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
90,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
87,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
89,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
96,25
Экономия при брони: -4,71 грн
91,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
89,59 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
90,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
92,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
90,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Мира, 2-Б/33
4.9 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
83,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Николаевская, 22
4.9 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
89,31 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Николаевская, 22/1
5.0 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
88,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Мира, 36/1
5.4 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
92,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Космонавтов, 78
5.7 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
90,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
90,61 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 128-Г/2
7.5 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
90,42 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
92,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Знаменская, 41
8.0 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
90,29 грн
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