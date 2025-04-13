Киев
Солен (Solen)

Солен (Solen)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 162 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
89,95 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
92,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
91,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
88,68 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
88,61 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
90,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
89,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
87,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
88,73 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
88,51 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
91,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
88,51 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
87,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
90,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
87,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
3.8 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
89,84 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
88,90
Экономия при брони: -18,80 грн
70,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
68,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
89,43 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Солен раствор для инфузий 0.9 % контейнер 100 мл №1
Ananta Medicare
69,40 грн
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