Гиперчувствительность/ангионевротический отек

Сообщалось о редких случаях возникновения ангионевротического отека лица, конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовой щели и/или гортани у пациентов, при применении ингибиторов АПФ, в том числе периндоприла тертбутиламина (см. раздел «Побочные реакции»). Это может случиться в любое время во время лечения. В таких случаях необходимо срочно отменить препарат и установить надлежащее наблюдение за состоянием пациента до полного исчезновения симптомов. В тех редких случаях, когда отек распространяется только в зоне лица и губ, состояние пациента, как правило, улучшается без лечения. Назначение антигистаминных препаратов может быть полезным для уменьшения симптомов.

Ангионевротический отек, связанный с отеком гортани, может привести к летальному исходу. В случаях, когда отек распространяется на язык, голосовую щель или гортань, вызывает обструкцию дыхательных путей, необходимо немедленное проведение неотложной терапии, которая может включать введение адреналина и/или обеспечение проходимости дыхательных путей.

Одновременное применение с ингибиторами mTOR, ингибиторами ДПП-IV, ингибиторами нейтральной эндопептидазы

Пациенты, одновременно лечатся ингибиторами mTOR (например, сиролимусом, эверолимусом, темсиролимусом), ингибиторами ДПП-IV, ингибиторами нейтральной эндопептидазы могут относиться к группе повышенного риска развития ангионевротического отека (например, отека дыхательных путей или языка, с нарушением функции дыхания или без) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Интестинальный ангионевротический отек

Сообщалось о редких случаях возникновения интестинального ангионевротического отека у пациентов во время лечения ингибиторами АПФ. У таких пациентов наблюдалась боль в животе (с тошнотой или рвотой или без них); в некоторых случаях не наблюдалось предыдущего ангионевротического отека лица, и уровень С-1 эстеразы был в норме. Диагноз интестинального ангионевротического отека был установлен во время компьютерной томографии брюшной полости или ультразвукового исследования, или во время хирургического вмешательства. После отмены ингибитора АПФ симптомы ангионевротического отека исчезали. Интестинальный ангионевротический отек необходимо исключить при проведении дифференциального диагноза у пациентов с абдоминальной болью, принимающих ингибиторы АПФ.

Стабильная ишемическая болезнь сердца. В случае если в течение первого месяца лечения периндоприлом произошел эпизод нестабильной стенокардии (любой тяжести), необходимо тщательно взвесить соотношение польза/риск, перед тем как решать вопрос о продолжении терапии.

Артериальная гипотензия. Прием ингибиторов АПФ может вызвать снижение артериального давления. Симптоматическая артериальная гипотензия наблюдается реже у пациентов с неосложненной артериальной гипертензией и более вероятна у пациентов с гиповолемией, у тех, кто принимает диуретики, находится на диете с ограничением количества соли, у пациентов на диализе, у пациентов с диареей или рвотой, или у пациентов с тяжелой ренин-зависимой артериальной гипертензией (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Побочные реакции»). Симптоматическая артериальная гипотензия более вероятна у пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью, с сопутствующей почечной недостаточностью или без нее. Возникновение симптоматической артериальной гипотензии наиболее вероятно у пациентов с более тяжелой степенью сердечной недостаточности, которые принимают большие дозы петлевых диуретиков, имеют гипонатриемию или почечную недостаточность функционального характера. Для снижения риска симптоматической артериальной гипотензии во время начала терапии и на этапе подбора доз пациентам необходимо находиться под тщательным наблюдением врача (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Побочные реакции»). Такие же предостережения существуют для пациентов с ишемической болезнью сердца или цереброваскулярными заболеваниями, у которых чрезмерное снижение артериального давления может вызвать инфаркт миокарда или инсульта.

При возникновении артериальной гипотензии пациенту следует придать горизонтальное положение и при необходимости ввести внутривенно 0,9% (9 мг/мл) раствор натрия хлорида.

Транзиторная гипотензия не является противопоказанием для дальнейшего применения препарата, который обычно можно применять без каких-либо препятствий после восстановления объема крови и повышении артериального давления.

У некоторых пациентов с застойной сердечной недостаточностью с нормальным или пониженным артериальным давлением периндоприла тертбутиламин может вызвать дополнительное снижение системного артериального давления. Этот эффект является предсказуемым и обычно не требует отмены препарата. Если артериальная гипотензия становится систематической, может возникнуть необходимость снижения дозы или отмены препарата.

Стеноз аортального и митрального клапанов/гипертрофическая кардиомиопатия. Как и другие ингибиторы АПФ, периндоприла тертбутиламин следует назначать с осторожностью пациентам со стенозом митрального клапана или обструкцией выхода из левого желудочка (аортальный стеноз или гипертрофическая кардиомиопатия). Сосудорасширяющие средства, как правило, снижают диастолическое давление, а следовательно, и давление в коронарных сосудах, не вызывая сопутствующее снижение потребности миокарда в кислороде.

Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)

Имеются сообщения о возникновении артериальной гипотензии, обмороков, инсульта, гиперкалиемии и нарушения функции почек (в т.ч. острой почечной недостаточности), особенно при одновременном приеме препаратов, влияющих на РААС. Комбинация ингибитора АПФ (иАПФ) с блокатором рецепторов ангиотензина II (БРА) или с алискиреном, учитывая двойную блокаду ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, не рекомендуется.

Пациентам с сахарным диабетом, или с почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) одновременный прием с алискиреном противопоказан (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий») .Первичный альдостеронизм. Пациенты с первичным гиперальдостеронизмом обычно не отвечают на лечение антигипертензивными препаратами, которые действуют путем ингибирования ренин-ангиотензиновой системы. Поэтому, назначение данного лекарственного средства не рекомендуется.

Нейтропения/агранулоцитоз/тромбоцитопения/анемия. Среди пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, были зарегистрированы случаи нейтропении/агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии. У пациентов с нормальной функцией почек и при отсутствии других факторов риска нейтропения возникает редко. Периндоприл следует назначать очень осторожно пациентам с коллагенозами, во время терапии иммуносупрессорами, аллопуринолом или прокаинамидом, или при сочетании этих отягощающих факторов, особенно если есть нарушения функции почек. Если периндоприл назначать таким пациентам рекомендуется периодически контролировать количество лейкоцитов в крови. Также пациенты должны знать, что необходимо извещать о любом проявлении инфекционного заболевания (боль в горле, лихорадка).

Нарушение функции печени и печеночная недостаточность

Гепатит (гепатоцеллюлярный и/или холестатический), повышение уровня печеночных ферментов и/или сывороточного билирубина возникали во время терапии ингибиторами АПФ у пациентов с предшествующими нарушениями функции печени, которые в большинстве случаев были обратимыми. Таким пациентам необходимо прекратить прием ингибитора АПФ и получить соответствующее медицинское обследование и лечение (см. раздел «Побочные реакции»).

Анафилактоидные реакции у пациентов, находящихся на гемодиализе

Сообщалось о анафилактоидных реакциях у пациентов, находящихся на гемодиализе (например, мембраны полиакрилонитрила [PAN]) и одновременно применяют ингибитор АПФ. Диализ нужно немедленно прекратить, если развиваются такие симптомы, как тошнота, спазмы в животе, жжение, ангионевротический отек, и гипотензия и не снимаются антигистаминными препаратами. У таких пациентов следует рассмотреть возможность использования диализной мембраны другого типа или назначить другой класс антигипертензивных средств.

Анафилактоидные реакции во время плазмафереза ​​липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Редко у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, во время проведения плазмафереза ​​липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) с использованием декстрансульфатом, могут возникнуть опасные для жизни анафилактоидные реакции. Развития анафилактоидных реакций можно избежать, если перед проведением каждого плазмафереза ​​временно прекращать лечение ингибиторами АПФ.

Анафилактоидные реакции во время десенсибилизирующей терапии. У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ во время десенсибилизирующего лечения препаратами, содержащими пчелиный яд, могут возникать анафилактоидные реакции, угрожающие жизни. Этих реакций можно избежать при временном прекращении применения иАПФ, но реакции могут возникнуть вновь при неосторожном проведении провокационных проб.

Нитратоподобная реакция — (симптомами являются: покраснение лица, тошнота, рвота и артериальная гипотензия) встречается редко у пациентов, которые одновременно принимают ингибиторы АПФ, включая периндоприл, и инъекционные препараты золота (натрия ауротиомалат).

Периоперационные рекомендации. При хирургическом вмешательстве или во время проведения анестезии препаратами, вызывающими гипотензию, периндоприл может блокировать вторичное образование ангиотензина II в ответ на компенсаторное высвобождение ренина. Препарат следует отменить за один день до хирургического вмешательства. Если развилась артериальная гипотензия и считается она вызвана именно этим механизмом, состояние больного можно нормализовать увеличением объема циркулирующей крови.

Почечная недостаточность

В случае почечной недостаточности (клиренс креатинина <60 мл/мин) начальную дозу периндоприла следует назначать в соответствии с клиренсом креатинина пациента (см. раздел «Способ применения и дозы»), а дальше — в зависимости от ответа пациента на лечение. Мониторинг калия и креатинина является обычным стандартом для таких пациентов (см. раздел «Побочные реакции»).

Пациенты с гипертонией и стенозом почечных артерий. У некоторых пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки при применении ингибиторов АПФ наблюдалось увеличение уровней мочевины и креатинина в сыворотке крови, которые обычно возвращались к норме после прекращения лечения. Это особенно касается пациентов с почечной недостаточностью. При наличии сопутствующей реноваскулярной гипертензии риск возникновения тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности повышается. У таких пациентов лечение следует начинать под тщательным наблюдением врача с маленьких доз и с осторожной титрацией доз. Учитывая вышесказанное, лечение диуретиками может способствовать возникновению артериальной гипотензии, поэтому их нужно отменить и проводить мониторинг функции почек в первые недели лечения периндоприла тертбутиламином.

У некоторых пациентов с артериальной гипертензией, у которых до начала лечения не было выявлено реноваскулярных заболеваний, происходило повышение мочевины и креатинина сыворотки крови, обычно незначительное и временное, особенно когда периндоприла тертбутиламин назначали одновременно с диуретиком. Но это более характерно для пациентов с уже существующей почечной недостаточностью. Может потребоваться снижение дозы и/или отмена диуретика и/или периндоприла тертбутиламина. В некоторых случаях может возникнуть необходимость прекращения приема одного или двух препаратов.

Протеинурия

С применением некоторых ингибиторов АПФ связывают появление (до 0,7%) протеинурии (<1 г/24 часа) и/или снижение функции почек у пациентов с одним или несколькими из следующих состояний: пожилой возраст, имеющееся заболевание почек, сопутствующее лечение калийсберегающими диуретиками или высокими дозами других диуретиков, сердечная недостаточность или лечение нестероидными противовоспалительными препаратами. Периндоприлат, активная форма периндоприла, выводится диализом с клиренсом 70 мл/мин.

Гиперкалиемия

У некоторых пациентов с факторами риска на фоне приема ингибиторов АПФ, в том числе периндоприла тертбутиламина, отмечалось увеличение концентрации калия в сыворотке крови. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относятся почечная недостаточность, нарушение функции почек, возраст (от 70 лет), сахарный диабет, интеркуррентные состояния, такие как дегидратация, острая сердечная декомпенсация, метаболический ацидоз и одновременное применение калийсберегающих диуретиков (например, спиронолактон, эплеренон, триамтерен или амилорид), пищевых добавок, содержащих калий, или заменителей соли с калием; или те пациенты, которые принимают другие препараты, вызывающие повышение концентрации калия в сыворотке крови (например, гепарин). Применение пищевых добавок, содержащих калий, калийсберегающих диуретиков или заменителей соли с калием, особенно у пациентов с нарушением функции почек, может привести к значительному повышению уровня калия в сыворотке крови. Гиперкалиемия может привести к возникновению серьезных, иногда летальных аритмий. Если одновременное применение периндоприла и любого из вышеупомянутых веществ считается уместным, их следует применять с осторожностью и с частым мониторингом уровня калия в сыворотке крови (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Реноваскулярная гипертензия. При назначении ингибиторов АПФ пациентам с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной функционирующей почки повышается риск возникновения гипотензии и почечной недостаточности (см. раздел «Противопоказания»). Благоприятным фактором может быть лечение диуретиками. Потеря функции почек может проявляться минимальными изменениями в уровне креатинина сыворотки крови даже у пациентов со стенозом артерии одной из почек.

Пациенты после трансплантации почки. Опыт по назначению периндоприла тертбутиламина пациентам после недавно перенесенной операции по трансплантации почки отсутствует.

Расовый фактор. Ингибиторы АПФ чаще вызывают возникновение ангионевротического отека у пациентов афро-американской расы, чем у пациентов не афро-американской расы. Что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в крови пациентов с артериальной гипертензией из популяции афро-американцев.

Пациентам с сахарным диабетом, принимающих пероральные сахароснижающие средства или получают инсулин, необходимо тщательно контролировать уровень гликемии в течение первого месяца терапии ингибиторами АПФ (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Литий. Одновременный прием лития и периндоприла обычно не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Одновременное применение периндоприла с калийсберегающими препаратами, пищевыми добавками, содержащими калий или заменителями соли с калием не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Кашель. Как и при применении других ингибиторов АПФ, может возникать сухой устойчивый кашель, который обычно исчезает только после отмены или снижения дозы. О такой возможности следует помнить при дифференциальной диагностике кашля. Кашель часто усиливается в положении лежа или ночью, и о нем чаще сообщают женщины (2/3 случаев). У пациентов, у которых возникает кашель, вероятно повышенная реактивность бронхов. Большинство случаев возникновения кашля у некурящих может быть следствием более высокого уровня толерантности курильщиков к кашлю. Возникновение кашля, скорее всего, обусловлено накоплением кининов (брадикинина) и/или простагландинов вследствие ингибирования АПФ. Если у пациента развился невыносимый кашель, требуется замена ингибитора АПФ на другой, если реакция повторяется, нужно заменить на другой класс гипотензивных препаратов.

Кожные реакции. Сообщалось о возникновении макуло-папулезной сыпи и, реже, реакций фоточувствительности при применении других ингибиторов АПФ, Редко возникают тяжелые кожные реакции (лихеноидные высыпания, псориаз, пемфигус, розацеа, синдром Стивенса-Джонсона). Если у пациента развилась кожная реакция, нецелесообразно переводить его на другой ингибитор АПФ, поскольку возможна перекрестная реактивность.

Пациенты пожилого возраста. Хотя клинический опыт не выявил различий в ответе на лечение пациентов пожилого возраста (> 65 лет) и молодых пациентов, нельзя исключить большую чувствительность к лечению пожилых людей. Поскольку у пожилых пациентов чаще наблюдается почечная недостаточность, лечение начинают с дозы 2 мг, и тщательно контролируют состояние больного в течение начального этапа лечения. В ходе исследования с участием 91 пациента со средним возрастом 71,9 лет у 6% пациентов повышался уровень калия в сыворотке крови. Это происходило в течение первого месяца лечения и впоследствии уровень калия оставался стабильным. Показатели мочевины, креатинина или клиренса креатинина крови не менялись. Пациентам пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью, у которых имеется почечная и/или печеночная недостаточность следует назначать периндоприл с особой осторожностью.

Пациенты с сахарным диабетом

У больных диабетом, получающих пероральные гипогликемические средства или инсулин, следует тщательно контролировать уровень гликемии в течение первого месяца лечения ингибитором АПФ.

Мониторинг лабораторных тестов

Мониторинг гематологических показателей

Рекомендуется проводить периодический мониторинг количества лейкоцитов у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани, такими как системная красная волчанка или системная склеродермия, и у пациентов, получающих лекарственные средства с известным, нефротоксическим или миелосупрессивным действием (терапия иммунодепрессантами, лечение аллопуринолом или прокаинамидом) или комбинацией этих факторов.

Мониторинг функции почек

Рутинный мониторинг калия и креатинина является частью обычной медицинской практики для пациентов с нарушениями функции почек (клиренс креатинина <60 мл / мин).

Особенно тщательный мониторинг нужен пациентам с гипертонической болезнью и со стенозом почечной артерии. У таких пациентов функцию почек следует контролировать в течение первых нескольких недель терапии.

Мониторинг электролитов

При одновременном применении с калийсберегающими диуретиками, препаратами, содержащими калий, заменителями соли, содержащими калий, препаратами, которые могут увеличивать калий в сыворотке крови, или другими ингибиторами РAAС считается целесообразным, регулярный мониторинг калия и мочевины в сыворотке крови.

Вспомогательные вещества. В состав препарата входит лактоза если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.