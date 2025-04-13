Киев
Пренелия® (Prenelia)

Пренелия® (Prenelia)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 563 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
111,00 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
143,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
110,88 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
142,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
114,00 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
148,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
110,88 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
142,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
153,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
122,10 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
159,70
Экономия при брони: -7,80 грн
151,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
100,13 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
127,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
132,17
Экономия при брони: -7,29 грн
124,88 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
159,35
Экономия при брони: -8,12 грн
151,23 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
114,00 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
145,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
111,00 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
145,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
122,10 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
156,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
125,00
Экономия при брони: -1,70 грн
123,30 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
156,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
111,00 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
145,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
114,00 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
145,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
115,50 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
127,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
130,45
Экономия при брони: -9,77 грн
120,68 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
156,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
120,55
Экономия при брони: -5,54 грн
115,01 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
164,25
Экономия при брони: -15,02 грн
149,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
122,10 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,31
Экономия при брони: -14,29 грн
155,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
123,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
111,00 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
142,00 грн
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