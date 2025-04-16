Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
84,31
Экономия при брони: -8,67 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
156,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
131,79
Экономия при брони: -22,24 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
164,74
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
122,14
Экономия при брони: -18,34 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
156,12
Экономия при брони: -12,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
131,10
Экономия при брони: -17,35 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
163,88
Экономия при брони: -9,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
134,04
Экономия при брони: -18,70 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
171,12
Экономия при брони: -35,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
81,65
Экономия при брони: -11,29 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
164,39
Экономия при брони: -10,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
131,28
Экономия при брони: -10,22 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
170,41
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
156,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
130,32
Экономия при брони: -24,77 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
160,92
Экономия при брони: -6,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
129,97
Экономия при брони: -21,04 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,46
Экономия при брони: -15,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
122,10 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
156,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
133,77
Экономия при брони: -23,45 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
164,44
Экономия при брони: -17,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
88,20
Экономия при брони: -9,29 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
165,79
Экономия при брони: -19,14 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
104,12
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
132,81
Экономия при брони: -12,36 грн
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд
159,82
Экономия при брони: -12,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Пренелия® таблетки 4 мг блистер №30
Артериум Лтд
Пренелия® таблетки 8 мг блистер №30
Артериум Лтд