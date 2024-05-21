Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик Роко-чоко (Bar Roco-choco) Батончик Роко-чоко (Bar Roco-choco) (358072) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 13,93 грн Без рецепта 1 шт от 13,93 грн 1 шт от 14,30 грн 1 шт от 15,20 грн 1 шт от 15,60 грн Больше +1 В наличии в 19 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Риф Форма выпуска Roko-choko Вес 50 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия 16 Диетические добавки комплексного действия