Батончик Роко-чоко (Bar Roco-choco)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
403.7 км
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
18,80
Экономия при брони: -4,87 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
404.1 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
15,70
Экономия при брони: -4,06 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
406.8 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
15,70
Экономия при брони: -4,06 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. 10-я Линия, 61
172.6 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Габдрахманова, 5
175.6 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 56
179.8 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
Техмедсервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зерова Николая, 29
363.3 км
БАТОНЧИК С ЧЕРНОСЛИВОМ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
466.6 км
БАТОНЧИК С ЧЕРНОСЛИВОМ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф