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Батончик Роко-чоко (Bar Roco-choco)
Батончик Роко-чоко (Bar Roco-choco)
Киев
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Доступно в 2 аптеках в Киев
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
15,70
Экономия при брони:
-4,06 грн
11,64
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
18,80
Экономия при брони:
-4,87 грн
13,93
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
7.2 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
15,70
Экономия при брони:
-4,06 грн
11,64
грн
Забронировать
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Винница, ул. Зерова Николая, 29
197.4 км
БАТОНЧИК С ЧЕРНОСЛИВОМ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 56
246.6 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
398.2 км
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
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