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Батончик Роко-чоко (Bar Roco-choco)
Батончик Роко-чоко (Bar Roco-choco)
Львов
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
468.1 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
15,70
Экономия при брони:
-4,06 грн
11,64
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
473.3 км
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
18,80
Экономия при брони:
-4,87 грн
13,93
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Краковская, 13
475.5 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
15,70
Экономия при брони:
-4,06 грн
11,64
грн
Забронировать
Техмедсервис
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, ул. Зерова Николая, 29
331.0 км
БАТОНЧИК С ЧЕРНОСЛИВОМ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 56
615.8 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Габдрахманова, 5
616.1 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. 10-я Линия, 61
619.5 км
БАТОНЧИК С ДЫНЕЙ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется в 15:30
Николаев, ул. Почтовая, 118
665.2 км
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
874.4 км
БАТОНЧИК С ЧЕРНОСЛИВОМ И АРАХИСОМ ГЛАЗУРОВАНЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ ROKO-CHOKO 40 г №1
Риф
БАТОНЧИК С АРАХИСОМ, НУГОЙ И КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г №1
Риф
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