Дермазол® крем (Dermazole® cream) (356565) - инструкция по применению ATC-классификация
Дермазол крем инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Кетоконазол — синтетическое производное имидазолдиоксолана, проявляющее противогрибковую активность в отношении дерматофитов Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum и Microsporum spp., а также дрожжей, в том числе Malassezia spp. и Candida spp. Особенно выражен эффект в отношении Malassezia spp.
Кетоконазол ингибирует биосинтез эргостерола в грибах и изменяет состав других липидных компонентов в мембране.
Крем кетоконазола очень быстро устраняет зуд, который обычно сопровождает инфекции, вызванные дерматофитами и дрожжами, а также Malassezia spp. Симптоматическое улучшение наблюдается до появления первых признаков выздоровления.
Фармакокинетика. После местного применения препарата у взрослых содержание кетоконазола в крови не определяется.
Показания Дермазол крем
для местного применения при лечении инфекций кожи, вызванных дерматофитами: эпидермофитии тела, рук, ступней, паховой эпидермофитии, вызванных Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis и Epidermophyton floccosum, а также для лечения кандидоза кожи и отрубевидного лишая.
Крем Дермазол также следует назначать для лечения себорейного дерматита — состояния кожи, связанного с наличием Malassezia furfur.
Применение Дермазол крем
крем Дермазол применяют наружно. Крем наносят на пораженную кожу и окружающие участки. Необходимо соблюдать общие правила гигиены для контроля источников инфекции и реинфекции.
Для всех пациентов продолжительность лечения должна основываться на индивидуальном ответе на терапию.
|Показания
|Кратность нанесения крема
|Длительность лечения
|Примечания
|Кандидоз кожи (дрожжевые инфекции)
|1 раз в сутки
|2–3 нед
|Лечение должно продолжаться в течение достаточного времени, по меньшей мере еще несколько дней после исчезновения всех симптомов. Если симптомы заболевания не исчезают после 4 нед лечения, следует пересмотреть диагноз
|Отрубевидный лишай
|1 раз в сутки
|2–3 нед
|Паховая эпидермофития
|1 раз в сутки
|2–4 нед
|Эпидермофития тела
|1 раз в сутки
|3–4 нед
|Эпидермофития рук
|1 раз в сутки
|4–6 нед
|Эпидермофития ступней
|1 раз в сутки
|4–6 нед
|Себорейный дерматит
(основная терапия)
|1–2 раза в сутки*
|2–4 нед
|Себорейный дерматит
(поддерживающая терапия)
|1 или 2 раза в сутки
*В зависимости от тяжести инфекции.
Противопоказания
крем Дермазол противопоказан лицам с гиперчувствительностью к кетоконазолу или любому из ингредиентов препарата.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.
Общие нарушения и реакции в месте применения — эритема, зуд, кровоточивость, ощущение дискомфорта, сухость, воспаление, раздражение, парестезии, реакции в месте нанесения.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: ощущение жжения, сыпь, буллезная сыпь, контактный дерматит, шелушение или липкость кожи, крапивница.
Особые указания
крем Дермазол не применяют в офтальмологической практике.
Для предотвращения синдрома отмены после прекращения длительного применения местных кортикостероидов рекомендуется продолжать наносить местные кортикостероиды на пораженное место утром, а крем Дермазол — вечером, а затем постепенно в течение 2–3 нед прекратить терапию кортикостероидами.
Препарат содержит пропиленгликоль, поэтому может вызвать раздражение кожи.
Препарат содержит спирт цетостеариловый, поэтому может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Применение в период беременности или кормления грудью. Отсутствуют адекватные и хорошо контролируемые исследования применения крема с кетоконазолом у беременных и кормящих грудью. После местного применения кетоконазол в плазме крови небеременных женщин не определяется. Риски, связанные с применением препарата в период беременности и кормления грудью, неизвестны.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Дермазол крем не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Дети. Опыт применения крема Дермазол у детей отсутствует.
Взаимодействия
не определялись.
Передозировка
местное применение. Местное применение крема в избыточном количестве может вызвать эритему, отек, ощущение ожога кожи, которые быстро проходят после прекращения терапии.
Случайное внутреннее применение. При случайном приеме внутрь следует провести поддерживающие и симптоматические терапевтические мероприятия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.