крем Дермазол не применяют в офтальмологической практике.

Для предотвращения синдрома отмены после прекращения длительного применения местных кортикостероидов рекомендуется продолжать наносить местные кортикостероиды на пораженное место утром, а крем Дермазол — вечером, а затем постепенно в течение 2–3 нед прекратить терапию кортикостероидами.

Препарат содержит пропиленгликоль, поэтому может вызвать раздражение кожи.

Препарат содержит спирт цетостеариловый, поэтому может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Применение в период беременности или кормления грудью. Отсутствуют адекватные и хорошо контролируемые исследования применения крема с кетоконазолом у беременных и кормящих грудью. После местного применения кетоконазол в плазме крови небеременных женщин не определяется. Риски, связанные с применением препарата в период беременности и кормления грудью, неизвестны.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Дермазол крем не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.

Дети. Опыт применения крема Дермазол у детей отсутствует.