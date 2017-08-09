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Дермазол® крем (Dermazole® cream) (356565) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дермазол<sup>&reg;</sup> <I>крем</I> (Dermazole<sup>&reg;</sup> <I>cream</I>)
Цена в городе Киев
от 105,97 грн
Без рецепта
1 шт, 20 мг/г от 105,97 грн 1 шт, 20 мг/г от 180,54 грн
В наличии в 815 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Крем
Дозировка
20 мг/г
Вес
15 г
ATC-група
D01A C08 Кетоконазол
Регистрационное удостоверение
UA/6725/02/01 от 09.08.2017
Международное название
Ketoconazolum (Кетоконазол)

Дермазол крем инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Кетоконазол — синтетическое производное имидазолдиоксолана, проявляющее противогрибковую активность в отношении дерматофитов Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum и Microsporum spp., а также дрожжей, в том числе Malassezia spp. и Candida spp. Особенно выражен эффект в отношении Malassezia spp.
Кетоконазол ингибирует биосинтез эргостерола в грибах и изменяет состав других липидных компонентов в мембране.
Крем кетоконазола очень быстро устраняет зуд, который обычно сопровождает инфекции, вызванные дерматофитами и дрожжами, а также Malassezia spp. Симптоматическое улучшение наблюдается до появления первых признаков выздоровления.
Фармакокинетика. После местного применения препарата у взрослых содержание кетоконазола в крови не определяется.

Показания Дермазол крем

для местного применения при лечении инфекций кожи, вызванных дерматофитами: эпидермофитии тела, рук, ступней, паховой эпидермофитии, вызванных Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis и Epidermophyton floccosum, а также для лечения кандидоза кожи и отрубевидного лишая.
Крем Дермазол также следует назначать для лечения себорейного дерматита — состояния кожи, связанного с наличием Malassezia furfur.

Применение Дермазол крем

крем Дермазол применяют наружно. Крем наносят на пораженную кожу и окружающие участки. Необходимо соблюдать общие правила гигиены для контроля источников инфекции и реинфекции.
Для всех пациентов продолжительность лечения должна основываться на индивидуальном ответе на терапию.

ПоказанияКратность нанесения кремаДлительность леченияПримечания
Кандидоз кожи (дрожжевые инфекции)1 раз в сутки2–3 недЛечение должно продолжаться в течение достаточного времени, по меньшей мере еще несколько дней после исчезновения всех симптомов. Если симптомы заболевания не исчезают после 4 нед лечения, следует пересмотреть диагноз
Отрубевидный лишай1 раз в сутки2–3 нед
Паховая эпидермофития1 раз в сутки2–4 нед
Эпидермофития тела1 раз в сутки3–4 нед
Эпидермофития рук1 раз в сутки4–6 нед
Эпидермофития ступней1 раз в сутки4–6 нед
Себорейный дерматит
(основная терапия)		1–2 раза в сутки*2–4 нед
Себорейный дерматит
(поддерживающая терапия)		1 или 2 раза в сутки 


*В зависимости от тяжести инфекции.

Противопоказания

крем Дермазол противопоказан лицам с гиперчувствительностью к кетоконазолу или любому из ингредиентов препарата.

Побочные эффекты

со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.
Общие нарушения и реакции в месте применения — эритема, зуд, кровоточивость, ощущение дискомфорта, сухость, воспаление, раздражение, парестезии, реакции в месте нанесения.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: ощущение жжения, сыпь, буллезная сыпь, контактный дерматит, шелушение или липкость кожи, крапивница.

Особые указания

крем Дермазол не применяют в офтальмологической практике.
Для предотвращения синдрома отмены после прекращения длительного применения местных кортикостероидов рекомендуется продолжать наносить местные кортикостероиды на пораженное место утром, а крем Дермазол — вечером, а затем постепенно в течение 2–3 нед прекратить терапию кортикостероидами.
Препарат содержит пропиленгликоль, поэтому может вызвать раздражение кожи.
Препарат содержит спирт цетостеариловый, поэтому может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Применение в период беременности или кормления грудью. Отсутствуют адекватные и хорошо контролируемые исследования применения крема с кетоконазолом у беременных и кормящих грудью. После местного применения кетоконазол в плазме крови небеременных женщин не определяется. Риски, связанные с применением препарата в период беременности и кормления грудью, неизвестны.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Дермазол крем не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Дети. Опыт применения крема Дермазол у детей отсутствует.

Взаимодействия

не определялись.

Передозировка

местное применение. Местное применение крема в избыточном количестве может вызвать эритему, отек, ощущение ожога кожи, которые быстро проходят после прекращения терапии.
Случайное внутреннее применение. При случайном приеме внутрь следует провести поддерживающие и симптоматические терапевтические мероприятия.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

Дермазол
Дермазол® крем 20 мг/г туба 15 г, №1
от 105,97 грн
В наличии в 815 аптеках
Цены в аптеках
Дермазол
Дермазол® крем 20 мг/г туба 15 г, №1
от 105,97 грн
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