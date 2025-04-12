Препарат не следует применять более 7 дней подряд. Слишком длительное или чрезмерное применение может привести к уменьшению действия, восстановлению заложенности носа и/или реактивной гиперемии слизистой оболочки носа (медикаментозный ринит), атрофии слизистой оболочки носа. Для обеспечения по крайней мере частичного носового дыхания применение симпатомиметиков следует прекратить сначала для одной ноздри, а после исчезновения симптомов — для другой.

Препарат, как и другие симпатомиметики, следует с осторожностью назначать пациентам, имеющим сильные реакции на адренергические средства, проявляющиеся в виде бессонницы, головокружения, дрожания, сердечной аритмии или повышения артериального давления.

Не следует превышать рекомендованную дозу препарата, особенно при лечении детей и пожилых людей.

Это лекарственное средство следует назначать только после тщательной оценки соотношения польза/риск пациентам с повышенным внутриглазным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями (пациенты с длительным QT-синдромом, получающим ксилометазолин, могут иметь повышенный риск серьезных желудочковых аритмий), артериальной гипертензией, больным сахарным диабетом, с гиперфункцией щитовидной железы, феохромоцитомой, порфирией, гипертрофией предстательной железы, а также не следует применять пациентам, получающим сопутствующее лечение ингибиторами МАО или другими лекарственными средствами, способствующими повышению артериального давления, и в течение 2 недель после прекращения их применения.

Лекарственное средство содержит консервант бензалкония хлорид. Это может вызвать, в частности при длительном применении, отек слизистой оболочки носа. Если есть подозрение на возникновение такой реакции (длительная заложенность носа), по возможности нужно применять лекарственные средства для назального применения без содержания консерванта. Если лекарственные средства для назального применения, не содержащие консерванта, недоступны, следует применять другую лекарственную форму.