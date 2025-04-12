Ринотайсс (Rhinotays)
Ринотайсс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ксилометазолина гидрохлорид; 1 мл раствора содержит 1 мг ксилометазолина гидрохлорида; 1 впрыскивание (около 0,09 мл) содержит около 0,09 мг ксилометазолина гидрохлорида;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, раствор 50%; динатрия фосфат додекагидрат; калия дигидрофосфат; натрия хлорид; вода очищена.
Лекарственная форма
Спрей назальный, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачная почти бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Противоотечные препараты и другие средства для местного применения при заболеваниях носовой полости. Симпатомиметики, простые препараты.
Код ATС R01A A07.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ксилометазолина гидрохлорид является производным имидазола и относится к группе альфа-адренергических симпатомиметических агентов.
Препарат оказывает сосудосуживающее действие и приводит к уменьшению отека слизистой. Начало действия обычно наблюдается через 5–10 минут после применения, что проявляется облегчением носового дыхания вследствие уменьшения отека слизистой оболочки и лучшим оттоком секрета.
Фармакокинетика.
Эффект ксилометазолина гидрохлорида наступает через несколько минут и сохраняется в течение нескольких часов, в среднем 6–8 часов.
Иногда абсорбированное количество при назальном применении может быть достаточно для вызова системных эффектов, то есть проявлений со стороны центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы.
Нет данных фармакокинетических исследований с участием добровольцев.
Показания
Симптоматическое лечение заложенности носа при насморке, вазомоторном и аллергическом рините.
Противопоказания
Гиперчувствительность к ксилометазолину гидрохлориду или любому другому компоненту лекарственного средства, закрытоугольная глаукома, трансфеноидальная гипофизэктомия и хирургические вмешательства с обнажением мозговой оболочки в анамнезе, сухой ринит (rhinitis sicca) или атрофический ринит.
Особенности применения
Препарат не следует применять более 7 дней подряд. Слишком длительное или чрезмерное применение может привести к уменьшению действия, восстановлению заложенности носа и/или реактивной гиперемии слизистой оболочки носа (медикаментозный ринит), атрофии слизистой оболочки носа. Для обеспечения по крайней мере частичного носового дыхания применение симпатомиметиков следует прекратить сначала для одной ноздри, а после исчезновения симптомов — для другой.
Препарат, как и другие симпатомиметики, следует с осторожностью назначать пациентам, имеющим сильные реакции на адренергические средства, проявляющиеся в виде бессонницы, головокружения, дрожания, сердечной аритмии или повышения артериального давления.
Не следует превышать рекомендованную дозу препарата, особенно при лечении детей и пожилых людей.
Это лекарственное средство следует назначать только после тщательной оценки соотношения польза/риск пациентам с повышенным внутриглазным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями (пациенты с длительным QT-синдромом, получающим ксилометазолин, могут иметь повышенный риск серьезных желудочковых аритмий), артериальной гипертензией, больным сахарным диабетом, с гиперфункцией щитовидной железы, феохромоцитомой, порфирией, гипертрофией предстательной железы, а также не следует применять пациентам, получающим сопутствующее лечение ингибиторами МАО или другими лекарственными средствами, способствующими повышению артериального давления, и в течение 2 недель после прекращения их применения.
Лекарственное средство содержит консервант бензалкония хлорид. Это может вызвать, в частности при длительном применении, отек слизистой оболочки носа. Если есть подозрение на возникновение такой реакции (длительная заложенность носа), по возможности нужно применять лекарственные средства для назального применения без содержания консерванта. Если лекарственные средства для назального применения, не содержащие консерванта, недоступны, следует применять другую лекарственную форму.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет применять 2–3 раза в сутки по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход. Рекомендуемую разовую дозу не следует вводить более 3 раз в сутки. Продолжительность применения не должна превышать 7 суток.
Дети
Препарат не применять детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Классификация побочных реакций по частоте возникновения: очень часто (>1/10); часто (>1/100 до <1/10); нечасто (>1/1000 до <1/100); единичные (>1/10000 до <1/1000); редко (<1/10000); частота неизвестна (частоту нельзя оценить по имеющимся данным).
Со стороны нервной системы
Редко: беспокойство, бессонница, чувство усталости (сонливость, седативный эффект), головные боли, галлюцинации (преимущественно у детей).
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Единичные: сердцебиение, тахикардия, гипертензия. Редко: аритмия.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
Часто: жжение и сухость слизистой оболочки носа, чихание. Нечасто: после снижения лечебного эффекта — усиленный отек слизистой оболочки, носовое кровотечение.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительных тканей
Редко: судороги (особенно у детей).
Со стороны иммунной системы
Нечасто: реакции гиперчувствительности (ангионевротический отек, кожная сыпь, зуд).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл в стеклянном флаконе с распылителем. По 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/Dr. Theiss Naturwaren GmbH.