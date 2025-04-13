Киев (адрес не указан)
Доступно в 565 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
121,00
Экономия при брони: -25,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
126,60
Экономия при брони: -27,15 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
113,47
Экономия при брони: -17,24 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
115,49
Экономия при брони: -22,13 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
116,01
Экономия при брони: -17,63 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
117,12
Экономия при брони: -18,44 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
115,91
Экономия при брони: -14,29 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
113,63
Экономия при брони: -20,27 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
117,47
Экономия при брони: -17,85 грн