Харьков (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
114,84
Экономия при брони: -15,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
118,05
Экономия при брони: -18,84 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
119,29
Экономия при брони: -22,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
114,35
Экономия при брони: -15,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
116,42
Экономия при брони: -19,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
106,28
Экономия при брони: -9,41 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
106,65
Экономия при брони: -7,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
117,48
Экономия при брони: -17,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
114,64
Экономия при брони: -17,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
126,89
Экономия при брони: -8,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
113,71
Экономия при брони: -6,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
119,39
Экономия при брони: -9,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор 0.1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Naturwaren
116,49
Экономия при брони: -11,98 грн