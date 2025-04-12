Нефопам-Здоровье (Nefopam-Zdorovye)
Нефопам-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующее вещество: нефопама гидрохлорид;
1 ампула (2 мл) препарата содержит нефопама гидрохлорида 20 мг;
вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат, натрия дигидрофосфат безводный, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Анальгетики и антипиретики.
Код АТС N02B G06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Центральный ненаркотический анальгетик, структурно похожий на другие анальгетики.
Экспериментальные исследования in vitro указывают на центральное действие, заключающееся в ингибировании обратного захвата катехоламинов и серотонина на уровне синапсов.
Исследования in vivo на животных показали антиноцицептивные свойства нефопама.
Существуют данные о положительном эффекте относительно послеоперационной дрожи.
Препарат не оказывает противовоспалительного или антипиретического действия, не угнетает дыхание и не влияет на перистальтику кишечника. Обладает антихолинергическим эффектом.
Фармакокинетика.
После введения одной дозы 20 мг внутримышечно время достижения максимальной концентрации в сыворотке крови (Tmax) составляет от 30 до 60 минут, а максимальная концентрация (Cmax) составляет в среднем 25 нг/мл. Период полувыведения (Т½) составляет в среднем 5 часов. После внутривенного введения дозы 20 мг Т½ составляет 4 часа. Связывание с белками плазмы крови составляет 71–76%. Биотрансформация значительная, идентифицированы три метаболита: десметилнефопам; нефопам N-оксид; N-глюкуронид нефопам.
Десметилнефопам и нефопам N-оксид не является конъюгированными, не проявляют анальгетической активности в исследованиях на животных. 87% введенной дозы выводится почками, менее 5% введенной дозы выводится в неизмененном виде.
Метаболиты, обнаруженные в моче, составляют 6%, 3% и 36% соответственно от дозы, введенной внутривенно.
Показания
Послеоперационная анальгезия в составе мультимодальной аналгезии (нефопам также проявляет положительное свойство предотвращать послеоперационную дрожь).
Симптоматическое лечение острых болевых состояний (травмы, боль после хирургических операций, обезболивание почечной и печеночной колики).
Противопоказания
- Гиперчувствительность к нефопаму или другим компонентам препарата.
- Детский возраст до 15 лет, в связи с отсутствием клинических исследований.
- Судороги или их наличие в анамнезе.
- Риск задержки мочи, связанный с уретропростатическими нарушениями.
- Риск острого приступа глаукомы.
- Одновременное применение ингибиторов МАО.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Следует учесть, что значительное количество лекарственных средств может усиливать угнетение нервной системы за счет аддитивного эффекта и снижать внимательность, а именно: опиаты (анальгетики, противокашлевые препараты, замещающие средства для лечения наркомании), нейролептики, барбитураты, бензодиазепины, небензодиазепиновые транквилизаторы (мепробамат), снотворные, антидепрессанты с седативным эффектом (амитриптилин, доксепин, миансерин, миртазапин, тримипрамин), седативные блокаторы Н1-рецепторов, гипотензивные средства центрального действия, баклофен, талидомид.
Особенности применения
Существует риск возникновения зависимости от препарата. Препарат относится к морфиноподобным препаратам и антагонистам опиатов. Таким образом, прекращение лечения морфиноподобными препаратами зависимых от них пациентов, которые уже применяют препарат, повышает риск развития синдрома отмены. Соотношение риск/польза при лечении препаратом необходимо постоянно оценивать.
Не следует назначать для лечения хронических болевых синдромов.
Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам с печеночной, почечной недостаточностью, в связи с риском накопления, что повышает вероятность возникновения побочных реакций.
Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы, поскольку существует вероятность возникновения тахикардии.
Учитывая антихолинергический эффект лечения препаратом, не рекомендуется пациентам пожилого возраста.
Следует избегать приема алкоголя и медицинских средств, содержащих алкоголь, из-за усиления седативного эффекта при употреблении алкоголя.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
Терапия должна соответствовать интенсивности болевого синдрома и реакции пациента.
Внутримышечное введение. Препарат следует вводить внутримышечно глубоко. На одно введение рекомендуется доза 20 мг. При необходимости введения повторять каждые 6 часов. Максимальная суточная доза — 120 мг.
Внутривенное введение. Препарат следует вводить в виде длительной инфузии в течение не менее 15 минут, пациент должен быть в положении лежа, чтобы избежать некоторых побочных реакций, таких как тошнота, головокружение, потливость. Доза на одну инъекцию — 20 мг. При необходимости введения повторять каждые 4 часа.
Максимальная суточная доза — 120 мг.
Методика введения
Препарат можно вводить в обычном растворе для инфузий (0,9% раствор натрия хлорида или 5% раствор глюкозы). Оптимальное соотношение при разведении — 1 ампула препарата в 50 мл раствора для инфузий.
Курс лечения — не более 8–10 дней.
Дети
Не применять детям до 15 лет.
Побочные реакции
Побочные реакции, о которых сообщали, определяются по классификации систем-органов и частоте: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, <1/10), нечасто (≥ 1/1000, <1/100), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000), неизвестно (частота не определена по имеющимся данным).
Со стороны центральной нервной системы: очень часто — сонливость; часто — головокружение*; редко — судороги*; неизвестно — кома.
Со стороны сердца: часто — тахикардия*, пальпитация*.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — тошнота, рвота; часто — сухость во рту*.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: часто — задержка мочи.
Со стороны иммунной системы: редко — реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, отек Квинке, анафилактический шок.
Общие нарушения: очень часто — гипергидроз*; редко — недомогание.
Психические нарушения: редко — возбуждение*, раздражительность*, галлюцинации, лекарственная зависимость, медикаментозный абузус; неизвестно — спутанность сознания.
* Другие атропиноподобные реакции могут наблюдаться, даже если о них никогда не сообщали.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл в ампуле. По 5 ампул в коробке; по 5 ампул в блистере в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.