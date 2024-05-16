Все аптеки Украины
Активные вещества — “Н”НЕФОПАМ (NEFOPAMUM)

НЕФОПАМ (NEFOPAMUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 7 препаратов
Нефам раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистерах, в блистерах, № 5; Фармак
Нефам Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистерах, в блистерах, № 5 Фармак
В 449 аптеках
от 302,60 грн
Цены в аптеках
Нефам таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, блистер, № 20; Фармак
Нефам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, блистер, № 20 Фармак
В 307 аптеках
от 94,90 грн
Цены в аптеках
Нефопам раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 3; Noveco Invest and Trade Corp
Нефопам Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 3 Noveco Invest and Trade Corp
В 299 аптеках
от 211,03 грн
Цены в аптеках
Нефальжик раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; Biocodex
Нефальжик Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Biocodex
В 228 аптеках
от 330,38 грн
Цены в аптеках
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5; Корпорация Здоровье
Нефопам-Здоровье Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5 Корпорация Здоровье
В 51 аптеке
от 308,32 грн
Цены в аптеках
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, коробка, контурн. ячейк. уп., коробка, № 5; Корпорация Здоровье
Нефопам-Здоровье Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, коробка, контурн. ячейк. уп., коробка, № 5 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке
от 315,86 грн
Цены в аптеках
Нефам раствор для инъекций, 20 мг/мл, предварительно заполненный шприц, 1 мл, в тубусе, в тубусе, № 1; Фармак
Нефам Раствор для инъекций, 20 мг/мл, предварительно заполненный шприц, 1 мл, в тубусе, в тубусе, № 1 Фармак
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций.

ненаркотический анальгетик, оказывает сильное и быстро наступающее обезболивающее действие. Обладает слабыми антихолинергическими, антигистаминными и симпатомиметическими свойствами.

острый и хронический болевой синдром (послеоперационная, зубная боль, а также боль при травмах и злокачественных опухолях).

применяют по 20 мг в/м каждые 6 ч.

повышенная чувствительность к нефопаму. Не назначают больным с указанием на судороги в анамнезе и пациентам, принимающим ингибиторы МАО.

наиболее часто — тошнота, ощущение сухости во рту, головокружение, повышенная возбудимость; реже — рвота, сонливость, бессонница, головная боль, тахикардия. При появлении данных симптомов необходимо снизить дозу или увеличить интервал между приемами.