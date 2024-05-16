НЕФОПАМ (NEFOPAMUM) Действующее вещество
от 94,90 грн
от 330,38 грн
Нефопам-Здоровье Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5 Корпорация Здоровье
от 308,32 грн
Форма выпуска: р-р для инъекций.
ненаркотический анальгетик, оказывает сильное и быстро наступающее обезболивающее действие. Обладает слабыми антихолинергическими, антигистаминными и симпатомиметическими свойствами.
острый и хронический болевой синдром (послеоперационная, зубная боль, а также боль при травмах и злокачественных опухолях).
применяют по 20 мг в/м каждые 6 ч.
повышенная чувствительность к нефопаму. Не назначают больным с указанием на судороги в анамнезе и пациентам, принимающим ингибиторы МАО.
наиболее часто — тошнота, ощущение сухости во рту, головокружение, повышенная возбудимость; реже — рвота, сонливость, бессонница, головная боль, тахикардия. При появлении данных симптомов необходимо снизить дозу или увеличить интервал между приемами.