Нефопам-Здоровье (Nefopam-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
524,01
Экономия при брони: -50,12 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,30
Экономия при брони: -43,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
442,90
Экономия при брони: -34,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн