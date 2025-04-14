Нефопам-Здоровье (Nefopam-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50
Экономия при брони: -34,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,30
Экономия при брони: -34,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Нефопам-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
452,50 грн