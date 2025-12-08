Ингуар (Inguar®)
Ингуар инструкция по применению
Состав
1 пакетик, 5 г: гуаровая камедь; белки — 4,60 г; жиры — 0,50 г; углеводы — 0 г. Калорийность (энергетическая ценность) на 100 г: 0,20 ккал (0 кДж).
Характеристика
диетическая добавка Ингуар может быть рекомендована в качестве дополнения к рациону питания как источник клетчатки (пищевых волокон). Способствует удлинению переваривания пищи в желудке, замедлению всасывания углеводов и жиров в тонкой кишке. Клетчатка способствует увеличению в объеме и размягчению каловых масс в толстой кишке, что также способствует нормализации функционирования кишечника, режима дефекации и профилактике запоров.
При регулярном употреблении диетическая добавка Ингуар положительно влияет на снижение аппетита и формирование правильных пищевых привычек, что, в свою очередь, помогает постепенному уменьшению массы тела.
Благодаря пребиотическим свойствам Ингуар способствует нормализации микрофлоры кишечника и выведению вредных веществ из организма.
Ингуар способствует снижению начального уровня глюкозы и уровня общего ХС.
Характерными свойствами является то, что с водой гранулы образуют гель.
Гуаровая камедь не абсорбируется в пищеварительном тракте и не попадает в системный кровоток.
Рекомендации по употреблению
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по ½–1 пакетику (5 г) 2–3 раза в сутки до или во время приема пищи. Содержимое пакетика нужно залить стаканом питьевой воды комнатной температуры, размешать и принять сразу, до начала загустения. Начинать употребление с ½ пакетика 2 раза в сутки, чтобы избежать нежелательных эффектов со стороны ЖКТ.
В начале применения могут возникать побочные реакции со стороны ЖКТ в виде метеоризма и умеренного ослабления стула.
Не превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного потребления. Не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.
Сухие гранулы Ингуар не употреблять. Необходимо соблюдать питьевой режим, а именно: употреблять не менее 1,5–2 л чистой воды в сутки.
Срок употребления: 4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.
Не содержит ГМО.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам, кишечная непроходимость.
Условия хранения
при температуре 4–25 °С в сухом, защищенном от света месте.