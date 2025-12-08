взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по ½–1 пакетику (5 г) 2–3 раза в сутки до или во время приема пищи. Содержимое пакетика нужно залить стаканом питьевой воды комнатной температуры, размешать и принять сразу, до начала загустения. Начинать употребление с ½ пакетика 2 раза в сутки, чтобы избежать нежелательных эффектов со стороны ЖКТ.

В начале применения могут возникать побочные реакции со стороны ЖКТ в виде метеоризма и умеренного ослабления стула.

Не превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного потребления. Не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.

Сухие гранулы Ингуар не употреблять. Необходимо соблюдать питьевой режим, а именно: употреблять не менее 1,5–2 л чистой воды в сутки.

Срок употребления: 4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

Не содержит ГМО.