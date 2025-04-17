Винница (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1453,84
Экономия при брони: -128,79 грн
1325,05 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1101,58 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1221,50 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1431,88
Экономия при брони: -48,42 грн
1383,46 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1341,57
Экономия при брони: -57,72 грн
1283,85 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1469,12
Экономия при брони: -93,31 грн
1375,81 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
713,56
Экономия при брони: -25,66 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн