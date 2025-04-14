Харьков (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1457,97
Экономия при брони: -102,54 грн
1355,43 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1339,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1299,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1464,71
Экономия при брони: -140,72 грн
1323,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Ингуар пакет №30
Геолик Фарм Маркетинг Групп
1395,10 грн