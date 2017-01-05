Во избежание риска возникновения передозировки не применять одновременно с лекарственными средствами, содержащими парацетамол. Не превышать указанных доз.

С осторожностью применять при наличии у пациента:

гепатоцеллюлярной недостаточности;

тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 30 мл/мин);

хронического алкоголизма;

алиментарного истощения (снижение резерва глютатиона в печени);

обезвоживания.

Превышение рекомендованных доз может привести к серьезным нарушениям функции печени. Клинические признаки повреждения печени могут не проявляться в течение двух суток, максимум 4–6 суток после назначения препарата. Необходимо как можно скорее применить антидотную терапию.

При заболеваниях печени или почек перед применением препарата нужно посоветоваться с врачом.

Риск развития повреждений печени при лечении Блимолом возрастает у больных с алкогольным гепатозом.

Если пациент применяет варфарин или подобные препараты, которые оказывают антикоагулянтный эффект, перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом.

У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, которые сопровождаются снижением уровня глутатиона при приеме парацетамола может повыситься риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза является глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления таких симптомов.

Применение Блимола может негативно влиять на результаты лабораторных исследований при количественном определении содержания глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови.

Во время длительного лечения необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени.

Вспомогательные вещества. Блимол содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.