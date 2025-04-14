Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
229,51
Экономия при брони: -9,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
9.7 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
212,67
Экономия при брони: -7,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Самар, ул. Гетманская, 57
29.7 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
149,03
Экономия при брони: -0,03 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 19
64.3 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Теннисная, 13
64.3 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
64.5 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
64.6 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
64.6 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
64.6 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
64.6 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.7 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
64.7 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
64.8 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
64.8 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн