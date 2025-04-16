Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
210,20
Экономия при брони: -12,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
244,48
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
220,86
Экономия при брони: -8,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
50.3 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
246,62
Экономия при брони: -16,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
61.4 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
61.6 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.8 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 55 мин
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
78.3 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
232,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
79.0 км
Блимол раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals
231,00
Экономия при брони: -0,10 грн