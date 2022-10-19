Аторвастатин-Тева (Atorvastatin-Teva) (339261) - инструкция по применению ATC-классификация
Аторвастатин-Тева инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Аторвастатин является селективным конкурентным ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы — фермента, регулирующего скорость преобразования 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзима А в мевалонат — вещество-предшественник стеролов, в том числе холестерин (ХС). ХС и триглицериды (ТГ) циркулируют в кровотоке в комплексе с липопротеинами. Эти комплексы разделяются с помощью ультрацентрифугирования на фракции: липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины промежуточной плотности (ЛППП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП). ТГ и ХС в печени включаются в состав ЛПОНП, поступают в плазму крови и транспортируются в периферические ткани. ЛПНП образовываются из ЛПОНП и катаболизируются путем взаимодействия с высокоаффинными рецепторами ЛПНП. Клинические и патологоанатомические исследования показывают, что повышенные уровни общего холестерина (ОХС), ХС ЛПНП и аполипопротеина (апо) В в плазме крови приводят к развитию атеросклероза у человека и являются факторами риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как повышенные уровни ХС ЛПВП связаны с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Аторвастатин снижает уровень ХС и липопротеинов в плазме крови путем ингибирования в печени ГМГ-КоА-редуктазы и синтеза ХС, а также путем увеличения количества рецепторов ЛПНП на поверхности клеток печени для усиления поглощения и катаболизма ЛПНП; аторвастатин уменьшает выработку ЛПНП и количество этих частиц. Аторвастатин снижает уровень ХС ЛПНП у некоторых пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, то есть у группы людей, редко отвечающих на лечение другими гиполипидемическими лекарственными средствами.
Многочисленные клинические исследования продемонстрировали, что повышенные уровни ОХС, ХС ЛПНП и апо B (мембранный комплекс для ХС ЛПНП) провоцируют развитие атеросклероза. Аналогично сниженные уровни ХС ЛПВП (и его транспортного комплекса — апо A) связаны с развитием атеросклероза. В эпидемиологических исследованиях установлено, что сердечно-сосудистая заболеваемость и летальность изменяются прямо пропорционально уровню ОХС и ХС ЛПНП и обратно пропорционально уровню ХС ЛПВП.
Аторвастатин снижает уровень ОХС, ХС ЛПНП и апо В у пациентов с гомозиготной и гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией, несемейными формами гиперхолестеринемии и смешанной дислипидемией. Аторвастатин снижает уровень ХС ЛПОНП и ТГ, а также обуславливает неустойчивое повышение уровня ХС ЛПВП и апо A-1. Аторвастатин снижает уровень ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, апо В, ТГ и ХС не-ЛПВП, а также повышает уровень ХС ЛПВП у пациентов с изолированной гипертриглицеридемией. Аторвастатин снижает ХС ЛППП у пациентов с дисбеталипопротеинемией.
Аналогично ЛПНП, обогащенные ХС и ТГ, в том числе ЛПОНП, ЛППП и остальные могут приводить к развитию атеросклероза. Повышенные уровни ТГ в плазме крови часто определяются вместе с низкими уровнями ХС ЛПВП и небольшими частицами ЛПНП, а также с нелипидными метаболическими факторами риска развития ИБС. Доказательства, что общий уровень ТГ в плазме крови является независимым фактором риска развития ИБС, отсутствуют. Кроме того, независимое влияние повышения уровня ЛПВП или снижения уровня ТГ в отношении риска коронарной и сердечно-сосудистой заболеваемости и летальности не установлено.
Аторвастатин, как и его некоторые метаболиты, являются фармакологически активными у человека. Основным местом действия аторвастатина является печень, играющая главную роль в синтезе ХС и клиренсе ЛПНП. Доза препарата, в отличие от системной концентрации препарата, лучше коррелирует со снижением уровня ХС ЛПНП. Индивидуальный подбор дозы следует осуществлять в зависимости от терапевтического ответа (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Фармакокинетика. Абсорбция. После приема внутрь аторвастатин быстро абсорбируется, Cmax в плазме крови достигается в течение 1–2 ч. Степень абсорбции возрастает пропорционально дозе аторвастатина. Биодоступность аторвастатина (исходного препарата) составляет ≈14%, а системная биодоступность ингибирующей активности в отношении ГМГ-КоА-редуктазы составляет ≈30%. Низкую системную доступность препарата связывают с пресистемным клиренсом в слизистой оболочке ЖКТ и/или пресистемной биотрансформацией в печени. Хотя пища снижает скорость и степень абсорбции лекарственного препарата примерно на 25 и 9% соответственно, исходя из показателей Cmax и AUC, снижение уровня ХС ЛПНП является аналогичным, независимо от того, принимают ли аторвастатин во время еды или натощак. При вечернем приеме аторвастатина его концентрация в плазме крови ниже (примерно на 30% для Cmax и AUC), чем при приеме утром. Однако снижение уровня ХС ЛПНП является одинаковым независимо от времени приема препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Распределение. Средний объем распределения аторвастатина ≈381 л. Более 98% препарата связывается с белками плазмы крови. Концентрационное соотношение кровь/плазма составляет ≈0,25, что указывает на плохое проникновение препарата в эритроциты. На основании наблюдений у крыс считается, что аторвастатин способен проникать в грудное молоко (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, Применение в период беременности и кормления грудью, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Метаболизм. Аторвастатин активно метаболизируется с образованием орто- и парагидроксилированных производных и различных продуктов β-окисления. Во время исследований in vitro ингибирование ГМГ-КоА-редуктазы орто- и парагидроксилированными метаболитами являлось эквивалентным ингибированию аторвастатином. Около 70% циркулирующей ингибиторной активности по отношению к ГМГ-КоА-редуктазе связаны с активными метаболитами. Исследования in vitro свидетельствуют о значимости метаболизма аторвастатина CYP 3A4, что согласуется с повышенными концентрациями аторвастатина в плазме крови человека после одновременного применения с эритромицином, известным ингибитором указанного изофермента (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Экскреция. Аторвастатин и его метаболиты выводятся в основном с желчью после печеночного и/или внепеченочного метаболизма, тем не менее этот препарат, очевидно, не подвергается энтеропеченочной рециркуляции. Средний T½ аторвастатина из плазмы крови человека составляет ≈14 ч, но период полуснижения ингибиторной активности по отношению к ГМГ-КоА-редуктазе составляет 20–30 ч из-за вклада активных метаболитов. После приема препарата с мочой выделяется <2% дозы.
Популяции больных
Пациенты пожилого возраста. Концентрации аторвастатина в плазме выше (Cmax — примерно на 40%, AUC — на 30%) у здоровых пациентов пожилого возраста (≥65 лет), чем у молодых взрослых людей. Клинические данные свидетельствуют о большем снижении ЛПНП при применении любой дозы препарата у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми людьми (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети. Данные фармакокинетики аторвастатина у пациентов детского возраста отсутствуют.
Пол. Концентрации аторвастатина в плазме крови женщин отличаются от таковых у мужчин (Cmax — примерно на 20% выше, AUC — на 10% ниже). Однако отсутствует клинически значимая разница в снижении уровня ХС ЛПНП при применении препарата аторвастатина у мужчин и женщин.
Нарушение функции почек. Заболевания почек не оказывают влияния на концентрацию аторвастатина в плазме крови или снижение ХС ЛПНП, таким образом, коррекции дозы препарата для пациентов с нарушениями функции почек не требуется (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Гемодиализ. Несмотря на отсутствие исследований препарата у пациентов с терминальной стадией заболевания почек, считается, что гемодиализ не увеличивает значимо клиренс аторвастатина, поскольку препарат интенсивно связывается с белками плазмы крови.
Печеночная недостаточность. Концентрации аторвастатина в плазме заметно повышены у пациентов с хронической алкогольной болезнью печени. Значения показателей Cmax и AUC в 4 раза выше у пациентов с заболеванием печени класса A по шкале Чайлда — Пью. У пациентов с заболеванием печени класса B по шкале Чайлда — Пью значения показателей Cmax и AUC повышаются соответственно в 16 и 11 раз (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Таблица 1. Влияние одновременно применяемых препаратов на фармакокинетику аторвастатина
|Одновременно применяемые препараты и режим дозирования
|Аторвастатин
|Доза, мг
|Изменение AUC&
|Изменение Cmax&
|Циклоспорин# 5,2 мг/кг/сут, стабильная доза
|10 мг 1 раз в сутки в течение 28 дней
|↑ 8,7 раза
|↑ 10,7 раза
|Типранавир# 500 мг 2 раза в сутки/ритонавир 200 мг 2 раза в сутки, 7 дней
|10 мг 1 раз в сутки
|↑ 9,4 раза
|↑ 8,6 раза
|Телапревир# 750 мг каждые 8 ч, 10 дней
|20 мг 1 раз в сутки
|↑ 7,88 раза
|↑ 10,6 раза
|Саквинавир#,‡ 400 мг 2 раза в сутки/ритонавир 400 мг 2 раза в сутки, 15 дней
|40 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней
|↑ 3,9 раза
|↑ 4,3 раза
|Кларитромицин# 500 мг 2 раза в сутки, 9 дней
|80 мг 1 раз в сутки в течение 8 дней
|↑ 4,4 раза
|↑ 5,4 раза
|Дарунавир# 300 мг 2 раза в сутки/ритонавир 100 мг 2 раза в сутки, 9 дней
|10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней
|↑ 3,4 раза
|↑ 2,25 раза
|Итраконазол# 200 мг 1 раз в сутки, 4 дня
|40 мг 1 раз в сутки
|↑ 3,3 раза
|↑ 20%
|Фосампренавир# 700 мг 2 раза в сутки/ритонавир 100 мг 2 раза в сутки, 14 дней
|10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней
|↑ 2,53 раза
|↑ 2,84 раза
|Фосампренавир# 1400 мг 2 раза в сутки, 14 дней
|10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней
|↑ 2,3 раза
|↑ 4,04 раза
|Нелфинавир# 1250 мг 2 раза в сутки, 14 дней
|10 мг 1 раз в сутки в течение 28 дней
|↑ 74%
|↑ 2,2 раза
|Грейпфрутовый# сок 240 мл 1 раз в сутки*
|40 мг 1 раз в сутки
|↑ 37%
|↑ 16%
|Дилтиазем 240 мг 1 раз в сутки, 28 дней
|40 мг 1 раз в сутки
|↑ 51%
|Без изменений
|Эритромицин 500 мг 4 раза в сутки, 7 дней
|10 мг 1 раз в сутки
|↑ 33%
|↑ 38%
|Амлодипин 10 мг, разовая доза
|80 мг 1 раз в сутки
|↑ 15%
|↓ 12%
|Циметидин 300 мг 4 раза в сутки, 2 нед
|10 мг 1 раз в сутки в течение 2 нед
|↓ Менее 1%
|↓ 11%
|Колестипол 10 мг 2 раза в сутки, 28 нед
|40 мг 1 раз в сутки в течение 28 нед
|Не определено
|↓ 26%**
|Маалокс TC® 30 мл 1 раз в сутки, 17 дней
|10 мг 1 раз в сутки в течение 15 дней
|↓ 33%
|↓ 34%
|Эфавиренз 600 мг 1 раз в сутки, 14 дней
|10 мг в течение 3 дней
|↓ 41%
|↓ 1%
|Рифампин# 600 мг 1 раз в сутки, 7 дней (при одновременном введении)†
|40 мг 1 раз в сутки
|↑ 30%
|↑ 2,7 раза
|Рифампин# 600 мг 1 раз в сутки, 5 дней (отдельными дозами)†
|40 мг 1 раз в сутки
|↓ 80%
|↓ 40%
|Гемфиброзил# 600 мг 2 раза в сутки, 7 дней
|40 мг 1 раз в сутки
|↑ 35%
|↓ Менее 1%
|Фенофибрат# 160 мг 1 раз в сутки, 7 дней
|40 мг 1 раз в сутки
|↑ 3%
|↑ 2%
|Боцепревир# 800 мг 3 раза в сутки, 7 дней
|40 мг 1 раз в сутки
|↑ 2,3 раза
|↑ 2,66 раза
&Данные, указанные как изменение в x раз, представляют собой простое соотношение между количеством случаев одновременного применения препаратов и применения только аторвастатина (то есть 1-кратный = без изменения). Данные, указанные в процентах, представляют собой процентную разницу относительно показателей при применении аторвастатина отдельно (то есть 0% = без изменения).
#Относительно клинической значимости см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
*Сообщалось о значительном повышении AUC (в 2,5 раза) и/или Cmax (до 71%) при избыточном потреблении грейпфрутового сока (750 мл–1,2 л/сут или более).
**Одиночный образец, отобранный спустя 8–16 ч после приема дозы препарата.
†Из-за механизма двойного взаимодействия рифампина рекомендуется одновременное применение аторвастатина с рифампином, поскольку показано, что отсроченное применение аторвастатина после приема рифампина связано со значительным снижением концентраций аторвастатина в плазме крови.
‡Доза комбинации препаратов саквинавир + ритонавир в этом исследовании не является клинически применяемой дозой. Повышение экспозиции аторвастатина при применении в клинических условиях, вероятно, будет выше, чем то, которое наблюдалось в этом исследовании. Поэтому следует с осторожностью применять препарат в минимальной необходимой дозе.
Таблица 2. Влияние аторвастатина на фармакокинетику одновременно применяемых лекарственных средств
|Аторвастатин
|Одновременно применяемое лекарственное средство и режим дозирования
|Препарат/доза (мг)
|Изменение AUC
|Изменение Cmax
|80 мг 1 раз в сутки в течение 15 дней
|Антипирин 600 мг 1 раз в сутки
|↑ 3%
|↓11%
|80 мг 1 раз в сутки в течение 14 дней
|Дигоксин# 0,25 мг 1 раз в сутки, 20 дней
|↑ 15%
|↑ 20%
|40 мг 1 раз в сутки в течение 22 дней
|Пероральные контрацептивы 1 раз в сутки, 2 мес:
– норэтистерон 1 мг
– этинилэстрадиол 35 мкг
|↑ 28%
↑ 19%
|↑ 23%
↑ 30%
|10 мг 1 раз в сутки
|Типранавир 500 мг 2 раза в сутки/ритонавир 200 мг 2 раза в сутки, 7 дней
|Без изменений
|Без изменений
|10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней
|Фосампренавир 1400 мг 2 раза в сутки, 14 дней
|↓ 27%
|↓ 18%
|10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней
|Фосампренавир 700 мг 2 раза в сутки/ритонавир 100 мг 2 раза в сутки, 14 дней
|Без изменений
|Без изменений
#Относительно клинической значимости см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Показания Аторвастатин-Тева
предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний. Взрослым пациентам без клинически выраженной ИБС, но с несколькими факторами риска развития ИБС, такими как возраст, курение, АГ, низкий уровень ЛПВП или наличие ранней ИБС в семейном анамнезе, аторвастатин показан для:
- снижения риска возникновения инфаркта миокарда;
- снижения риска возникновения инсульта;
- снижения риска проведения процедур реваскуляризации и стенокардии.
Пациентам с сахарным диабетом II типа без клинически выраженной ИБС, но с несколькими факторами риска развития ИБС, такими как ретинопатия, альбуминурия, курение или АГ, препарат Аторвастатин-Тева показан для:
- снижения риска возникновения инфаркта миокарда;
- снижения риска возникновения инсульта.
Пациентам с клинически выраженной ИБС Аторвастатин-Тева показан для:
- снижения риска возникновения нелетального инфаркта миокарда;
- снижения риска возникновения летального и нелетального инсульта;
- снижения риска проведения процедур реваскуляризации;
- снижения риска госпитализации в связи с застойной сердечной недостаточностью;
- снижения риска возникновения стенокардии.
При гиперлипидемии:
- в дополнение к диете, чтобы снизить повышенные уровни ОХС, ХС ЛПНП, апо В и ТГ, а также для повышения уровня ХС ЛПВП у пациентов с первичной гиперхолестеринемией (гетерозиготной семейной и несемейной) и смешанной дислипидемией (типы IIa и IIb по классификации Фредриксона);
- в дополнение к диете для лечения пациентов с повышенными уровнями ТГ в плазме крови (тип IV по классификации Фредриксона);
- для лечения пациентов с первичной дисбеталипопротеинемией (тип III по классификации Фредриксона) в случаях, когда соблюдение диеты является недостаточно эффективным;
- для снижения уровня ОХС и ХС ЛПНП у пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией в дополнение к другим гиполипидемическим методам лечения (такими как аферез ЛПНП) или если такие методы недоступны;
- в дополнение к диете для снижения уровней ОХС, ХС ЛПНП и апо В у мальчиков и у девочек (в постменархиальный период) в возрасте 10–17 лет с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией, если после соответствующей диетотерапии результаты анализов следующие:
а) ХС ЛПНП остается ≥190 мг/дл или
б) ХС ЛПНП ≥160 мг/дл и:
- в семейном анамнезе имеются ранние сердечно-сосудистые заболевания или
- два либо более других факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний присутствуют у пациента детского возраста.
Применение Аторвастатин-Тева
для перорального применения. Дозу принимают полностью 1 раз в сутки ежедневно, в любое время суток, независимо от приема пищи.
Перед началом лечения пациенту необходимо начать соблюдать стандартную диету для снижения ХС и в дальнейшем — продолжать при лечении аторвастатином.
Дозу подбирают индивидуально в соответствии с исходным уровнем ХС ЛПНП, цели терапии и ответа пациента.
Гиперлипидемия (гетерозиготная семейная и несемейная) и смешанная дислипидемия (типы IIa и IIb по классификации Фредриксона). Рекомендуемая начальная доза аторвастатина составляет 10 или 20 мг 1 раз в сутки. Для пациентов, которым требуется значительное снижение уровня ХС ЛПНП (более чем на 45%), терапия может быть начата с дозировки 40 мг 1 раз в сутки. Дозовый диапазон аторвастатина находится в пределах от 10 до 80 мг 1 раз в сутки. Препарат можно принимать в разовой дозе в любое время и независимо от приема пищи. Начальная и поддерживающие дозы аторвастатина должны быть подобраны индивидуально, в зависимости от цели лечения и ответа. После начала лечения и/или после титрования дозы аторвастатина следует проанализировать уровни липидов в течение периода от 2 до 4 нед и соответствующим образом откорректировать дозу.
Гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия у пациентов детского возраста (в возрасте 10–17 лет). Рекомендуемая начальная доза аторвастатина составляет 10 мг/сут; максимальная рекомендуемая доза — 20 мг/сут (дозы препарата, превышающие 20 мг, в этой группе пациентов не исследовались). Дозы препарата следует подбирать индивидуально, в соответствии с целью лечения. Коррекцию дозы следует проводить с интервалом в 4 нед или более.
Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия. Доза аторвастатина для пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией составляет 10–80 мг/сут. Аторвастатин следует применять в качестве дополнения к другим гиполипидемическим методам лечения (например аферез ЛПНП) или если гиполипидемические методы лечения недоступны.
Одновременная гиполипидемическая терапия. Аторвастатин можно применять с секвестрантами желчных кислот. Комбинацию ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статинов) и фибратов следует в целом использовать с осторожностью (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Дозирование для пациентов, принимающих циклоспорин, кларитромицин, итраконазол или определенные ингибиторы протеаз. Следует избегать лечения аторвастатином пациентов, принимающих циклоспорин или ингибиторы протеазы ВИЧ (типранавир + ритонавир) или ингибитор протеазы вируса гепатита C (телапревир). Аторвастатин следует с осторожностью назначать пациентам с ВИЧ, принимающим лопинавир + ритонавир, и применять в минимальной необходимой дозе. Пациентам, принимающим кларитромицин, итраконазол, пациентам с ВИЧ, принимающим в комбинации саквинавир + ритонавир, дарунавир + ритонавир, фосампренавир или фосампренавир + ритонавир, терапевтическую дозу аторвастатина следует ограничить 20 мг, а также рекомендуется проводить необходимые клинические обследования для обеспечения применения наименьшей необходимой дозы аторвастатина. Для пациентов, принимающих ингибитор протеазы ВИЧ нелфинавир или ингибитор протеазы вируса гепатита С боцепревир, лечение аторвастатином следует ограничить дозой до 40 мг, а также рекомендуется проведение соответствующих клинических обследований для обеспечения применения наименьшей необходимой дозы аторвастатина (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациенты с нарушением функции почек. Заболевания почек не влияют ни на концентрацию в плазме крови, ни на снижение уровня ХС ЛПНП при применении аторвастатина; следовательно, коррекции дозы препарата для пациентов с нарушением функции почек не требуется (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Пациенты с нарушением функции печени. Аторвастатин следует с осторожностью применять у пациентов с печеночной недостаточностью. Аторвастатин противопоказан пациентам с активным заболеванием печени.
Пациенты пожилого возраста. Разницы в эффективности и безопасности при применении в рекомендуемых дозах у пациентов старше 70 лет по сравнению с общей популяцией нет.
Противопоказания
гиперчувствительность к любому из компонентов препарата; активное заболевание печени или стойкое повышение активности печеночных трансаминаз неизвестной этиологии, превышающее норму в ≥3 раза; период берменности и кормления грудья; противопоказан женщинам репродуктивного возраста, не использующим контрацепцию.
Побочные эффекты
наиболее распространенными побочными реакциями у пациентов, получавших лечение аторвастатином, которые приводили к прекращению применения препарата и наблюдались с более высокой частотой, чем в группе плацебо, являлись: миалгия, диарея, тошнота, повышение уровня АлАТ и других печеночных ферментов.
К нежелательным реакциям, о которых сообщалось в ходе клинических и постмаркетинговых исследований, относятся:
общие нарушения: ощущение недомогания, пирексия, астения, боль в груди, периферические отеки, утомляемость, недомогание;
со стороны пищеварительной системы: дискомфорт со стороны желудка и кишечника, боль в животе, отрыжка, метеоризм, запор, диарея, панкреатит, тошнота, рвота, диспепсия;
со стороны гепатобилиарной системы: гепатит, холестаз, печеночная недостаточность;
со стороны костно-мышечной системы: скелетно-мышечная боль, повышенная утомляемость мышц, боль в шее и спине, миопатия, миозит, рабдомиолиз, боль в суставах, отек суставов, тендинопатия (иногда с осложнением в виде разрыва сухожилия);
со стороны метаболизма и питания: гипергликемия, гипогликемия, увеличение массы тела, анорексия;
изменения результатов лабораторных анализов: повышение уровня трансаминаз, отклонения от нормы функциональных проб печени, повышение уровня ЩФ в крови, повышение активности КФК.
Как и при применении других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, у пациентов, принимавших аторвастатин, отмечали повышение активности трансаминаз плазмы крови. Обычно эти изменения слабо выражены, были временными и не требовали вмешательства или лечения. Клинически значимое повышение активности трансаминаз плазмы крови (превышение верхней границы нормы (ВГН) в ≥3 раза) наблюдали у 0,8% пациентов, принимавших аторвастатин. Данное повышение было дозозависимым и обратимым у всех пациентов.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, парестезии, гипестезия, дисгевзия, амнезия, периферические нейропатии, кошмарные сновидения, бессонница.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: носовое кровотечение, боль в горле и гортани, назофарингит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: крапивница, кожная сыпь, зуд, алопеция, ангионевротический отек, буллезный дерматит (в том числе мультиформная эритема), синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны органа зрения: нечеткость зрения, нарушение зрения; затуманивание зрения.
Со стороны органа слуха и равновесия: шум в ушах, звон в ушах, потеря слуха.
Со стороны мочеполовой системы: лейкоцитоурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: гинекомастия.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, анафилаксия (в том числе анафилактический шок).
Опыт пострегистрационного применения аторвастатина. На протяжении пострегистрационного применения аторвастатина выявлены представленные ниже нежелательные реакции. Поскольку об этих реакциях сообщается на добровольной основе и они возникают в популяции неизвестной численности, не всегда возможно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с приемом препарата.
К нежелательным реакциям, связанным с лечением аторвастатином, зарегистрированным после выхода препарата на рынок, независимо от оценки причинно-следственной связи, относятся следующие явления: анафилаксия, ангионевротический отек, буллезная сыпь (в том числе экссудативная мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз), рабдомиолиз, миозит, повышенная утомляемость, разрыв сухожилия, летальная и нелетальная печеночная недостаточность, головокружение, депрессия, периферическая нейропатия и панкреатит.
Поступали редкие сообщения о случаях иммунологически опосредованной некротизирующей миопатии, связанной с применением статинов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Поступали редкие пострегистрационные сообщения о когнитивных расстройствах (таких как амнезия, нарушение памяти, спутанность сознания), связанных с применением статинов. Эти когнитивные расстройства были зарегистрированы при применении всех статинов. Эти расстройства не относились к категории серьезных нежелательных реакций и были обратимыми после прекращения приема статинов с разным временем до начала манифестации симптома (от 1 дня до нескольких лет) и его исчезновения (медиана продолжительности составила 3 нед).
При применении некоторых статинов были описаны такие побочные явления: расстройство половой функции; исключительные случаи интерстициальной болезни легких, особенно во время длительного лечения.
Дети (в возрасте 10–17 лет). Во время 26-недельного контролируемого исследования у мальчиков и девочек после начала менструаций (n=140; 31% женского пола; 92% представителей европеоидной расы, 1,6% представителей негроидной расы, 1,6% представителей монголоидной расы и 4,8% представителей других этнических групп) профиль безопасности и переносимости аторвастатина в дозе 10–20 мг/сут в целом был аналогичным профилю плацебо (см. ПРИМЕНЕНИЕ, Дети).
Особые указания
скелетные мышцы. Поступали редкие сообщения о случаях рабдомиолиза с развитием ОПН вследствие миоглобинурии при применении аторвастатина и других лекарственных средств этого класса. Наличие в анамнезе нарушения функции почек может быть фактором риска развития рабдомиолиза. Таким пациентам требуется более тщательное наблюдение для выявления нарушений со стороны скелетных мышц.
Аторвастатин, как и другие препараты группы статинов, иногда вызывает миопатию, которая проявляется болью в мышцах или слабостью мышц в сочетании с повышением показателей КФК более чем в 10 раз выше ВГН. Одновременное применение аторвастатина в более высоких дозах с определенными лекарственными средствами, такими как циклоспорин и мощные ингибиторы CYP 3A4 (например кларитромицином, итраконазолом и ингибиторами протеаз ВИЧ), повышает риск миопатии/рабдомиолиза.
Поступали редкие сообщения о случаях иммунологически опосредованной некротизирующей миопатии — аутоиммунной миопатии, связанной с применением статинов. Иммунологически опосредованная некротизирующая миопатия характеризуется следующими признаками: слабостью проксимальных мышц и повышенным уровнем КФК в плазме крови, сохраняющимися, несмотря на прекращение лечения статинами; при биопсии мышц выявляют некротизирующую миопатию без значительного воспаления; при применении иммуносупрессивных средств отмечается положительная динамика.
Возможность развития миопатии следует рассматривать у любого пациента с диффузными миалгиями, болезненностью или слабостью мышц и/или значительным повышением КФК. Пациентам следует порекомендовать немедленно сообщать о случаях боли в мышцах, болезненности или слабости мышц неизвестной этиологии, особенно если это сопровождается ощущением недомогания или повышением температуры тела или если симптомы заболевания мышц сохраняются после прекращения приема аторвастатина. Лечение препаратом следует прекратить в случае значительного повышения уровня КФК, диагностирования или подозрения на миопатию.
Риск возникновения миопатии во время лечения препаратами этого класса повышается при одновременном применении циклоспорина, производных фиброевой кислоты, эритромицина, кларитромицина, ингибитора протеазы вируса гепатита С телапревира, комбинаций ингибиторов протеазы ВИЧ, в том числе саквинавир + ритонавир, лопинавир + ритонавир, типранавир + ритонавир, дарунавир + ритонавир, фосампренавир и фосампренавир + ритонавир, а также ниацина или антимикотиков группы азолов. Врачи, рассматривающие возможность проведения комбинированной терапии аторвастатином и производными фиброевой кислоты, эритромицином, кларитромицином, комбинациями саквинавир + ритонавир, лопинавир + ритонавир, дарунавир + ритонавир, фосампренавиром, комбинацией фосампренавир + ритонавир, антимикотиками группы азолов или липидомодифицирующими дозами ниацина, должны тщательно взвесить потенциальные преимущества и риски, а также тщательно наблюдать за состоянием пациентов относительно каких-либо симптомов боли, болезненности или слабости в мышцах, особенно на протяжении начальных месяцев терапии и в течение периодов титрования дозы в сторону повышения дозы любого из препаратов. Следует рассмотреть возможность применения низких начальных и поддерживающих доз аторвастатина при одновременном приеме с вышеупомянутыми лекарственными средствами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). В таких ситуациях может рассматриваться необходимость периодического определения КФК, но нет гарантии, что такой мониторинг поможет предотвратить случаи тяжелой миопатии.
Сообщалось о случаях миопатии, в том числе рабдомиолиза, при одновременном применении аторвастатина с колхицином, поэтому аторвастатин с колхицином следует назначать с осторожностью (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Терапию аторвастатином следует временно прекратить или полностью отменить любому пациенту с острым серьезным состоянием, указывающим на развитие миопатии, или при наличии фактора риска возникновения почечной недостаточности вследствие рабдомиолиза (например тяжелой острой инфекции, гипотензии, хирургической операции, травмы, тяжелых метаболических, эндокринных и электролитных расстройств, а также неконтролируемых судорог).
До начала лечения. Аторвастатин следует с осторожностью назначать пациентам со склонностью к развитию рабдомиолиза. До начала лечения статинами у пациентов, склонных к развитию рабдомиолиза, следует определять уровень КФК при:
- нарушении функции почек;
- гипофункции щитовидной железы;
- наследственных расстройствах мышечной системы в семейном или личном анамнезе;
- перенесенных в прошлом случаях токсического влияния статинов или фибратов на мышцы;
- перенесенных в прошлом заболеваниях печени и/или злоупотреблении алкоголем.
Для пациентов пожилого возраста (старше 70 лет) необходимость проведения указанных мероприятий следует оценивать с учетом наличия других факторов предрасположенности к развитию рабдомиолиза.
Повышение уровня препарата в плазме крови возможно, в частности, в случае взаимодействия и применения в особых популяциях пациентов, в том числе у пациентов с наследственными болезнями.
В таких случаях рекомендуется оценивать соотношение рисков и возможной пользы от лечения и проводить клинический мониторинг состояния пациентов. Если до начала лечения уровень КФК значительно повышен (превышает ВГН более чем в 5 раз), лечение начинать не следует.
Измерение уровня КФК. Уровень КФК не следует определять после интенсивных физических нагрузок или при наличии любых возможных альтернативных причин его повышения, поскольку это может осложнить расшифровку результатов. Если на исходном этапе отмечается значительное повышение уровня КФК (превышение ВГН более чем в 5 раз), то через 5–7 дней необходимо провести повторное определение для подтверждения результата.
Во время лечения. Пациенты должны знать о необходимости немедленно сообщать о развитии боли в мышцах, судорог или слабости, особенно если они сопровождаются недомоганием или лихорадкой.
В случае появления этих симптомов во время лечения аторвастатином необходимо определить уровень КФК у этого пациента. Если уровень КФК значительно повышен (превышает ВГН более чем в 5 раз), лечение следует прекратить.
Целесообразность прекращения лечения следует также рассмотреть, если повышение уровня КФК не достигает пятикратного превышения ВГН, но симптомы со стороны мышц носят тяжелый характер и ежедневно становятся причиной неприятных ощущений.
После исчезновения симптомов и нормализации уровня КФК можно рассмотреть возможность возобновления лечения аторвастатином или начала лечения альтернативным статином при условии применения минимальной возможной дозы препарата и тщательного наблюдения за состоянием пациента.
Лечение аторвастатином необходимо прекратить, если отмечается клинически значимое повышение уровня КФК (превышение ВГН более чем в 10 раз) или в случае установления диагноза рабдомиолиза (или подозрения на развитие рабдомиолиза).
Одновременное применение с другими лекарственными средствами. Риск развития рабдомиолиза повышается при одновременном применении аторвастатина с некоторыми лекарственными средствами, которые могут повысить концентрацию аторвастатина в плазме крови. Примерами таких препаратов могут быть мощные ингибиторы CYP 3A4 или транспортных белков: циклоспорин, телитромицин, кларитромицин, делавирдин, стирипентол, кетоконазол, вориконазол, итраконазол, позаконазол и ингибиторы протеаз ВИЧ, в том числе ритонавир, лопинавир, атазанавир, индинавир, дарунавир. При одновременном применении с гемфиброзилом и другими производными фиброевой кислоты, эритромицином, ниацином и эзетимибом возрастает также риск возникновения миопатии. Если возможно, следует применять другие лекарственные средства (не взаимодействующие с аторвастатином) вместо вышеупомянутых.
Если необходимо проводить одновременное лечение аторвастатином и соответствующими препаратами, следует тщательно взвесить пользу и риски такого лечения. Если пациенты принимают лекарственные средства, повышающие концентрацию аторвастатина в плазме крови, рекомендуется снижать дозу аторвастатина до минимальной. Кроме того, в случае применения мощных ингибиторов CYP 3A4 следует рассмотреть возможность применения меньшей начальной дозы аторвастатина. Также рекомендуется проводить надлежащий клинический мониторинг состояния этих пациентов.
Не рекомендуется одновременное назначение аторвастатина и фузидовой кислоты, поэтому следует рассмотреть возможность временной отмены аторвастатина во время лечения фузидовой кислотой. Пациентам, которым необходимо принимать фузидовую кислоту в форме для системного применения, рекомендуют прекратить терапию статинами на весь период лечения. Сообщалось о случаях рабдомиолиза, в том числе с летальным исходом, у пациентов, одновременно принимавших фузидовую кислоту и статины. Пациентам следует немедленно обратиться к врачу при появлении симптомов, таких как мышечная слабость, боль и гиперстезия.
Возможно возобновление терапии статинами спустя 7 дней после приема последней дозы фузидовой кислоты.
В отдельных случаях, когда необходим длительный прием фузидовой кислоты в форме для системного применения, например для лечения тяжелых инфекций, следует оценивать возможность одновременного приема аторвастатина и фузидовой кислоты строго индивидуально для каждого пациента, и такое лечение требует тщательного медицинского наблюдения.
Нарушение функции печени. Показано, что статины, как и некоторые другие гиполипидемические терапевтические средства, связаны с отклонением от нормы биохимических показателей функции печени.
Перед тем как начинать терапию аторвастатином, рекомендуется получить результаты анализов показателей ферментов печени и выполнить анализы повторно в случае клинической необходимости.
При появлении любых симптомов повреждения печени, следует определить ее функцию. Пациенты, у которых наблюдается повышение уровня трансаминаз, должны находиться под наблюдением врача до нормализации показателей. В случае роста уровня трансаминаз более чем в 3 раза, превышающем ВГН, рекомендуется снижение дозы или прекращение приема аторвастатина.
Сообщалось о случаях летальной и нелетальной печеночной недостаточности у пациентов, принимавших препараты группы статинов, в том числе аторвастатин. В случае серьезного поражения печени с клиническими симптомами и/или гипербилирубинемией или желтухой во время применения аторвастатина необходимо немедленно прекратить лечение. Если не определена альтернативная этиология, не следует повторно начинать лечение препаратом.
Аторвастатин следует с осторожностью назначать пациентам, злоупотребляющим алкоголем и/или имеющим в анамнезе заболевания печени. Аторвастатин противопоказан при активном заболевании печени или стойком повышении уровней печеночных трансаминаз неясной этиологии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Эндокринная функция. Сообщалось о повышении уровня HbA1c и концентрации глюкозы в плазме крови натощак при применении ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, в том числе аторвастатина.
Статины препятствуют синтезу ХС и теоретически могут ослаблять секрецию надпочечниковых и/или гонадных стероидов. Клинические исследования показали, что аторвастатин не снижает базальную концентрацию кортизола в плазме крови и не повреждает надпочечниковый резерв. Влияние статинов на оплодотворяющую способность спермы не исследовали у достаточного количества пациентов. Неизвестно, каким образом препарат влияет и вообще влияет ли на систему половые железы — гипофиз — гипоталамус у женщин в предменопаузальный период. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата группы статинов с лекарственными средствами, которые могут снижать уровень или активность эндогенных стероидных гормонов, такими как кетоконазол, спиронолактон и циметидин.
Применение у пациентов, недавно перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку. В ретроспективном анализе подтипов инсульта у пациентов без ИБС, недавно перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку, наблюдали повышенную частоту возникновения геморрагических инсультов при начальном приеме аторвастатина 80 мг по сравнению с плацебо. В частности, отмечали особенно высокий риск у пациентов, перенесших геморрагический инсульт или лакунарный инфаркт, в начале исследования. У этих пациентов баланс польза/риск применения аторвастатина в дозе 80 мг не установлен, и перед началом терапии следует тщательно оценить возможный риск геморрагического инсульта.
Печеночная недостаточность. Аторвастатин противопоказан пациентам с активным заболеванием печени, включая устойчивое повышение уровня печеночных трансаминаз неизвестной этиологии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Интерстициальная болезнь легких. Во время лечения некоторыми статинами (особенно длительного) были описаны исключительные случаи развития интерстициальной болезни легких. К проявлениям этой болезни можно отнести одышку, непродуктивный кашель и общее ухудшение самочувствия (утомляемость, уменьшение массы тела и лихорадка). В случае возникновения подозрения на интерстициальную болезнь легких следует прекратить лечение статинами.
Сахарный диабет. Имеются доказательства того, что статины как класс лекарственных средств повышают уровень глюкозы в крови, а у некоторых пациентов с высоким риском сахарного диабета могут повлиять на уровень гипергликемии, требующей лечения.
Однако этот риск не должен быть причиной прекращения лечения статинами. Пациентам группы риска (уровень глюкозы натощак 5,6–6,9 ммоль/л, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня ТГ, АГ) необходим клинический и биохимический мониторинг.
Ограничение применения. Аторвастатин не исследовали в условиях, когда основным отклонением от нормы со стороны липопротеинов является повышение уровня хиломикронов (типы I и V по классификации Фредриксона).
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Аторвастатин противопоказан беременным и женщинам, которые могут забеременеть. Статины могут наносить вред плоду при применении у беременных. Аторвастатин можно применять у женщин репродуктивного возраста, только если вероятность забеременеть крайне мала, и они были проинформированы о потенциальных факторах риска. Если женщина забеременела в период лечения аторвастатином, следует немедленно прекратить прием препарата и повторно проконсультировать пациентку относительно потенциальных факторов риска для плода и отсутствия известной клинической пользы от продолжения приема препарата во время беременности.
При нормальном протекании беременности уровни ХС и ТГ в плазме крови повышаются. Прием гиполипидемических лекарственных средств во время беременности не будет иметь полезного эффекта, поскольку ХС и его производные необходимы для нормального развития плода. Атеросклероз — это хронический процесс, а следовательно, перерыв в приеме гиполипидемических препаратов во время беременности не должен иметь значительного влияния на результаты длительного лечения первичной гиперхолестеринемии.
Адекватные и хорошо контролируемые исследования применения аторвастатина при беременности не проводились. Поступали редкие сообщения о врожденных аномалиях вследствие внутриутрбного влияния статинов.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли аторвастатин в грудное молоко человека, однако известно, что проникает небольшое количество другого лекарственного средства этого класса. Поскольку статины потенциально способны вызвать серьезные нежелательные реакции у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, женщинам, которым требуется лечение аторвастатитном, не следует кормить грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Фертильность. В исследованиях на животных влияния аторвастатина на фертильность самцов или самок не выявлено.
Дети. Имеются данные относительно безопасности и эффективности применения аторвастатина у пациентов в возрасте 10–17 лет с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией у мальчиков-подростков и девочек после начала менструации. Пациенты, получавшие лечение аторвастатином, имели в целом сходный профиль нежелательных реакций с таковым у пациентов, получавших плацебо. Инфекционные заболевания были теми нежелательными явлениями, которые часто отмечали в обеих группах, независимо от причинно-следственной связи. В этой группе пациентов не исследовались дозы препарата >20 мг. В этом исследовании не выявлено значимого влияния препарата на рост или половое созревание мальчиков или на продолжительность менструального цикла у девочек (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ). Девочек-подростков следует проконсультировать относительно приемлемых методов контрацепции в течение периода лечения аторвастатином (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
Исследований применения Аторвастатина-Тева у пациентов в возрасте младше 10 лет не проводилось.
Клиническая эффективность препарата в дозах до 80 мг/сут в течение 1 года была оценена в неконтролируемом исследовании у пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, в которое были включены 8 пациентов детского возраста (см. Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Оказывает незначительное влияние на скорость реакции во время управления транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
риск развития миопатии при лечении статинами повышается при одновременном применении производных фиброевой кислоты, липидомодифицирующих доз ниацина, циклоспорина или мощных ингибиторов CYP 3A4 (например кларитромицина, ингибиторов протеазы ВИЧ и итраконазола) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Мощные ингибиторы CYP 3A4. Аторвастатин-Тева метаболизируется цитохромом P450 3A4. Одновременное применение препарата Аторвастатин-Тева с мощными ингибиторами CYP 3A4 может привести к повышению концентрации аторвастатина в плазме крови (см. табл. 1 и подробную информацию, приведенную ниже). Степень взаимодействия и усиление действия зависят от изменения влияния на CYP 3A4. Следует по возможности избегать одновременного применения с мощными ингибиторами CYP 3A4 (например циклоспорином, телитромицином, кларитромицином, делавирдином, стирипентолом, кетоконазолом, вориконазолом, итраконазолом, позаконазолом и ингибиторами протеаз ВИЧ, в том числе ритонавиром, лопинавиром, атазанавиром, индинавиром, дарунавиром). Если невозможно избежать одновременного применения этих препаратов с аторвастатином, следует рассмотреть возможность применения меньшей начальной и максимальной доз аторвастатина. Также рекомендуется проводить надлежащий клинический мониторинг состояния пациента (см. табл. 1).
Умеренные ингибиторы CYP 3A4 (например эритромицин, дилтиазем, верапамил и флуконазол) могут повышать концентрацию аторвастатина в плазме крови (см. табл. 1). Одновременное применение эритромицина и статинов сопровождается повышением риска развития миопатии. Исследования взаимодействия лекарственных средств для оценки влияния амиодарона или верапамила на аторвастатин не проводились. Известно, что амиодарон и верапамил подавляют активность CYP 3A4, а следовательно, одновременное назначение этих препаратов с аторвастатином может привести к увеличению экспозиции аторвастатина. Таким образом, при одновременном применении аторвастатина и этих умеренных ингибиторов CYP 3A4 следует рассмотреть возможность назначения меньших максимальных доз аторвастатина. Также рекомендуется проводить клинический мониторинг состояния пациента. После начала лечения ингибитором или после коррекции его дозы рекомендуется проводить клинический мониторинг состояния пациента.
Грейпфрутовый сок. Содержит один или более компонентов, которые ингибируют CYP 3A4 и могут повышать концентрации аторвастатина в плазме крови, особенно при чрезмерном потреблении грейпфрутового сока (>1,2 л/сут).
Кларитромицин. Значение AUC аторвастатина значительно повышалось при одновременном применении препарата Аторвастатин-Тева в дозе 80 мг и кларитромицина (500 мг 2 раза в сутки) по сравнению с применением только препарата Аторвастатин-Тева (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Поэтому пациентам, принимающим кларитромицин, следует с осторожностью применять Аторвастатин-Тева в дозе >20 мг (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПРИМЕНЕНИЕ).
Комбинация ингибиторов протеаз. Значение AUC аторвастатина значительно повышалось при одновременном применении препарата Аторвастатин-Тева с несколькими комбинациями ингибиторов протеазы ВИЧ, а также с ингибитором протеазы вируса гепатита С телапревиром по сравнению с применением только препарата Аторвастатин-Тева (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Поэтому пациентам, принимающим ингибитор протеазы ВИЧ типранавир + ритонавир или ингибитор протеазы вируса гепатита C телапревир, следует избегать одновременного применения препарата Аторвастатин-Тева. Препарат следует с осторожностью назначать пациентам, принимающим ингибитор протеазы ВИЧ лопинавир + ритонавир, и применять в минимальной необходимой дозе. Для пациентов, принимающих ингибиторы протеазы ВИЧ саквинавир + ритонавир, дарунавир + ритонавир, фосампренавир или фосампренавир + ритонавир, доза препарата Аторвастатин-Тева не должна превышать 20 мг и эти препараты следует применять с осторожностью (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПРИМЕНЕНИЕ). При применении у пациентов, принимающих ингибитор протеазы ВИЧ нелфинавир или ингибитор протеазы вируса гепатита С боцепревир, доза препарата Аторвастатин-Тева не должна превышать 40 мг, также рекомендуется проведение тщательного клинического мониторинга состояния пациентов.
Итраконазол. Значение AUC аторвастатина значительно повышалось при одновременном применении препарата Аторвастатин-Тева в дозе 40 мг и итраконазола в дозе 200 мг (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Поэтому пациентам, принимающим итраконазол, следует соблюдать осторожность, если доза препарата Аторвастатин-Тева превышает 20 мг (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Циклоспорин. Аторвастатин и его метаболиты являются субстратами транспортера OATP1B1. Ингибиторы OATP1B1 (например циклоспорин) могут повышать биодоступность аторвастатина. Значение AUC аторвастатина существенно повышалось при одновременном применении препарата Атовастатин-Тева в дозе 10 мг с циклоспорином в дозе 5,2 мг/кг/сут по сравнению с применением только препарата Аторвастатин-Тева (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Следует избегать одновременного применения препарата Аторвастатин-Тева и циклоспорина (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Медицинские рекомендации по применению взаимодействующих лекарственных средств приведены в табл. 3 (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Таблица 3. Взаимодействия лекарственных средств, связанных с повышенным риском миопатии/рабдомиолиза
|Взаимодействующие препараты
|Медицинские рекомендации по применению
|Циклоспорин, ингибиторы протеазы ВИЧ (типранавир + ритонавир), ингибитор протеазы вируса гепатита С (телапревир)
|Избегать применения аторвастатина
|Ингибитор протеазы ВИЧ (лопинавир + ритонавир)
|Применять с осторожностью и в минимальной необходимой дозе
|Кларитромицин, итраконазол, ингибиторы протеазы ВИЧ (саквинавир + ритонавир*, дарунавир + ритонавир, фосампренавир, фосампренавир + ритонавир)
|Не превышать дозу 20 мг аторвастатина в сутки
|Ингибитор протеазы ВИЧ (нелфинавир)
Ингибитор протеазы вируса гепатита С (боцепревир)
|Не превышать дозу 40 мг аторвастатина в сутки
*Применять с осторожностью и в минимальной необходимой дозе.
Гемфиброзил. В связи с повышенным риском миопатии/рабдомиолиза при одновременном приеме ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы с гемфиброзилом следует избегать сочетанного применения препарата Аторвастатин-Тева с гемфиброзилом (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Другие фибраты. Поскольку известно, что риск развития миопатии при лечении ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы повышается при одновременном приеме других фибратов, Аторвастатин-Тева следует применять с осторожностью при сочетанном назначении с другими фибратами (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Ниацин. Риск возникновения побочных явлений со стороны скелетных мышц повышается при применении препарата в комбинации с ниацином, а следовательно, при таких условиях следует рассмотреть возможность снижения дозы препарата Аторвастатин-Тева (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Рифампин или другие индукторы цитохрома P450 3A4. Одновременное применение препарата с индукторами цитохрома P450 3A4 (такими как эфавиренз, рифампин) может приводить к нестойкому снижению концентрации аторвастатина в плазме крови. Из-за механизма двойного взаимодействия рифампина рекомендуется одновременное применение препарата Аторвастатин-Тева с рифампином, поскольку показано, что отсроченное применение препарата после введения рифампина связано со значительным снижением концентраций аторвастатина в плазме крови.
Дилтиазема гидрохлорид. Одновременный прием аторвастатина (40 мг) и дилтиазема (240 мг) сопровождается повышением концентрации аторвастатина в плазме крови.
Циметидин. Во время исследований признаков взаимодействия аторвастатина и циметидина не выявлено.
Антациды. Одновременный пероральный прием аторвастатина и суспензии антацидного препарата, содержащего магний и алюминия гидроксид, сопровождается снижением концентрации аторвастатина в плазме крови приблизительно на 35%. При этом гиполипидемическое действие аторвастатина не изменялось.
Колестипол. Концентрация аторвастатина в плазме крови была ниже (примерно на 25%) при одновременном приеме аторвастатина и колестипола. При этом гиполипидемическое действие комбинации аторвастатина и колестипола превышало эффект, который дает прием каждого из этих препаратов в отдельности.
Азитромицин. Одновременное применение аторвастатина (10 мг 1 раз в сутки) и азитромицина (500 мг 1 раз в сутки) не сопровождалось изменениями концентрации аторвастатина в плазме крови.
Ингибиторы транспортных белков. Ингибиторы транспортных белков (например циклоспорин) способны повышать уровень системной экспозиции аторвастатина (см. табл. 1). Влияние подавления накопительных транспортных белков на концентрацию аторвастатина в клетках печени неизвестно. Если избежать одновременного назначения этих препаратов невозможно, рекомендуется снижение дозы и проведение клинического мониторинга эффективности аторвастатина (см. табл. 1).
Эзетимиб. Применение эзетимиба в качестве монотерапии связывают с развитием явлений со стороны мышечной системы, в том числе рабдомиолиза. Таким образом, при одновременном применении эзетимиба и аторвастатина риск развития этих явлений повышается. Рекомендуется проводить надлежащий клинический мониторинг состояния таких пациентов.
Фузидовая кислота. Исследования взаимодействия аторвастатина и фузидовой кислоты не проводились. Как и при применении других статинов, в постмаркетинговый период при одновременном приеме аторвастатина и фузидовой кислоты наблюдались явления со стороны мышечной системы (в том числе рабдомиолиз). Механизм этого взаимодействия остается неизвестным. Пациенты нуждаются в тщательном наблюдении, может потребоваться временное прекращение лечения аторвастатином.
Дигоксин. При одновременном применении многократных доз препарата Аторвастатин-Тева и дигоксина равновесные концентрации дигоксина в плазме крови повышаются примерно на 20%. Следует должным образом контролировать состояние пациентов, принимающих дигоксин.
Пероральные контрацептивы. Одновременное применение аторвастатина с пероральными контрацептивами повышало значение AUC норэтистерона и этинилэстрадиола (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Это повышение следует принимать во внимание при выборе перорального контрацептива для женщины, принимающей Аторвастатин-Тева.
Варфарин. Аторвастатин-Тева не оказывал клинически значимого действия на протромбиновое время при применении пациентами, получавшими длительное лечение варфарином.
Колхицин. При одновременном применении аторвастатина с колхицином сообщалось о случаях миопатии, в том числе рабдомиолиза, поэтому следует с осторожностью назначать аторвастатин с колхицином.
Другие лекарственные средства. Клинические исследования показали, что одновременное применение аторвастатина и гипотензивных препаратов и его применение в ходе эстрогензаместительной терапии не сопровождается клинически значимыми побочными эффектами. Исследования взаимодействия с другими препаратами не проводилось.
Передозировка
специфического лечения передозировки аторвастатина нет. В случае передозировки пациента следует лечить симптоматически и при необходимости применять поддерживающие средства. Из-за высокой степени связывания препарата с белками плазмы крови не следует ожидать значительного увеличения клиренса аторвастатина с помощью гемодиализа.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.