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Аторвастатин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (412489) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
184,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
184,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
184,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
193,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (15)
186,57
Экономия: -6,83 грн
179,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
190,97
Экономия: -12,04 грн
178,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
184,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
205,62
Экономия: -22,39 грн
183,23 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
192,10
Экономия: -15,70 грн
176,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
184,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
184,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
198,73
Экономия: -18,68 грн
180,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
184,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
181,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
184,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
184,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
184,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
181,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
208,21
Экономия: -28,51 грн
179,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
184,90 грн